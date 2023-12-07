Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: западные СМИ объяснили, зачем он ездил на Ближний Восток

Глава РФ Владимир Путин 6 декабря побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии в рамках молниеносного турне, призванного повысить авторитет России, в качестве ближневосточного лидера, не учитывая то обстоятельство, что война в Украине продолжается.

Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Associated Press.



Путин прилетел в Абу-Даби, столицу Эмиратов, где идут климатические переговоры ООН COP28. Это его первая поездка в этот регион после пандемии коронавируса и военного вторжения в Украину в прошлом году.



Перед началом переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном, российский президент предлагал обсуждать энергетическое сотрудничество, конфликт на территории Ближнего Востока и "украинский кризис". Он высоко оценивает нынешнее состояние отношений РФ с ОАЭ.



Владимир Путин, зарубежные вояжи которого были ограничены после начала войны в Украине, побывал в Китае в октябре и несколько визитов в бывшие советские республики за последнее время. Судьи Международного уголовного суда выдали ордер на его арест из-за начала войны в Украине.



Однако ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не подписывали договор об учреждении МКС, поэтому они не обязаны задержать Путина по ордеру, обвиняющему его в личной ответственности за похищение украинских детей во время войны.



Шейх Абдалла бин Заид Аль Нагаян, руководитель Министерства иностранных дел ОАЭ, встречал улыбающегося хозяина Кремля. Четыре истребителя Су-35 российских ВВС сопровождали президентский самолет во время перелета из России.



Хотя арабская страна является союзником Соединенных Штатов, они поддерживают тесные связи с РФ. Они приветствовали российского президента во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби салютом из 21 пушки и вылетом своих военных самолетов ОАЭ, пускавших дым в цветах российского флага.



"Я рад снова встретиться с вами", — сказал шейх Мухаммед, приветствуя президента РФ. Позже в обнародованном заявлении было отмечено, что стороны обсуждали "важность укрепления диалога и сотрудничества для обеспечения стабильности и прогресса".



После прилета хозяина Кремля в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияда, он и наследный принц Мухаммед бин Салман обменялись крепким рукопожатием и улыбками, идя на переговоры.



Путин отметил, что российско-саудовские отношения "выходят на такой уровень, какого они никогда не видели". Он отметил, что "очень важно обмениваться информацией и оценками того, что происходит в регионе".



Мухаммед, в свою очередь, заявил, что российско-саудовское сотрудничество способствует укреплению безопасности в этом регионе Ближнего Востока, добавляя, что "наше будущее политическое взаимодействие и сотрудничество, несомненно, окажет положительное влияние на глобальную ситуацию".



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с чем связан путинский вояж в ОАЭ и Саудовскую Аравию

