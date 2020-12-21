Владимир Путин получил новую должность

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации 21 декабря. Согласно документу, президент является председателем Госсовета.

В состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирской республики Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, когда Путин уйдет с должности президента России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!