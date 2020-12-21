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Владимир Путин получил новую должность

Путин теперь председатель Государственного совета РФ

сегодня, 14:32
Автор:

Владимир Лавский

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации 21 декабря. Согласно документу, президент является председателем Госсовета.

Владимир Путин получил новую должность

В состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирской республики Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, когда Путин уйдет с должности президента России. 


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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270031?index=0&rangeSize=1
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