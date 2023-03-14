Власть РФ на войну в Украине «одолжит» деньги у простых россиян

Власти России рассматривают возможность размещения "патриотических" облигаций для того, чтобы взять взаймы у населения для пополнения федерального бюджета, в котором не хватает денег на войну, пишут "Комментарии" по информации росСМИ. Аналитики все же говорят, что деньги простых людей вряд ли помогут бюджету.



В РФ будут "патриотические" облигации

В СССР размещали "военные" ссуды и ссуды на восстановление народного хозяйства. Советских граждан заставляли покупать такие облигации, и они потеряли десятки миллиардов рублей – власти сначала объявили дефолт, а затем перестали существовать.

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О возможности размещения "патриотических" облигаций для пополнения бюджета сообщил во вторник источник "Интерфакса". По его сведениям, Минфин РФ предложил правительству запустить такой инструмент среди других новых финансовых механизмов, необходимых для "обеспечения финансового суверенитета РФ". Никакие детали возможного размещения не приводятся.

Использование гособлигаций непосредственно для населения никогда не играло важную роль для российского бюджета, подтвердил генеральный директор информационно-аналитической группы Cbonds Сергей Лялин.

"Вероятнее всего, и в случае "патриотических облигаций" основной задачей будет скорее PR-компания, чем привлечение значительных сумм в бюджет. Из оперативных данных об исполнении федерального бюджета России следует, что на 10 марта превышение расходов казны над ее доходами составляло 3,2 триллиона" рублей", – говорит аналитик.

Подписка на облигации была в СССР обязательна, граждан заставляли отдавать государству один месячный оклад в год. Правда, делать это позволяли частями – по 7-8% зарплаты ежемесячно. С послевоенного периода, в 1957 году советское руководство столкнулось с необходимостью выплачивать по ссудам примерно столько же, сколько ежегодно одалживало. Долг достиг половины доходной части бюджета СССР. Тогда руководство страны объявило дефолт – заморозило все выплаты на 25 лет. Отчасти этот долг был погашен в 1970-е годы, впрочем, вернули деньги не все: многие просто не хранили бумаги так долго, а кроме того, покупательная способность рубля упала.

В прошлом году российский бюджет заработал от продажи нефти и газа 384 миллиарда долларов. Столько в страну от экспорта не поступало никогда за всю постсоветскую историю. Несмотря на сверхприбыли, дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (до войны планировался профицит 1,3 триллиона рублей).

"Комментарии" также писали о том, что российский диктатор Владимир Путин, начавший полномасштабную войну в Украине, теперь заявляет, что Российская Федерация борется за свое существование.

Как сообщал портал "Комментарии", вместо запланированного профицита бюджета, с 2022 года Российская Федерация вышла с дефицитом, потратив на войну в Украине 5,5% своего ВВП. И это за попытки залатать дыры в государственной казне благодаря дополнительным налогам для бизнеса и заимствованиям Фонд национального благосостояния.

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