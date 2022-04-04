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Власти Грузии помогают России обходить санкции – украинская разведка

Власти Грузии разрешили контрабанду подсанкционных товаров в РФ через свою территорию

4 апреля 2022, 14:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия налаживает канал контрабанды попавших под санкции товаров, в том числе и военного назначения, через Грузию с согласия политического руководства государства. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Власти Грузии помогают России обходить санкции – украинская разведка

Флаг Грузии – фото из открытых источников

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки большой номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", — сообщили в Главном управлении разведки.

По данным украинской разведки, в настоящее время известно еще об одном канале поставки товаров военного назначения в Россию – Восточная Азия. Через Восточную Азию в Россию поставляют запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

Также, по информации ГУР Минобороны, сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Минобороны сообщили, что на самом деле означает уход российских войск — "это не капитуляция оккупантов". В Украине, несмотря на уход российских оккупантов с некоторых территорий, до сих пор остается высокий риск эскалации и вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам.

Также "Комментарии" писали, что стали известны потери армии РФ с начала войны против Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях армии РФ в войне против Украины по состоянию на утро 4 апреля.


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/284819830496111
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