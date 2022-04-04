Власти Грузии помогают России обходить санкции – украинская разведка

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Карина Ожерельева
Россия налаживает канал контрабанды попавших под санкции товаров, в том числе и военного назначения, через Грузию с согласия политического руководства государства. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.
Флаг Грузии – фото из открытых источников
По данным украинской разведки, в настоящее время известно еще об одном канале поставки товаров военного назначения в Россию – Восточная Азия. Через Восточную Азию в Россию поставляют запчасти для техники, электронику и оптические приборы.
Также, по информации ГУР Минобороны, сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Минобороны сообщили, что на самом деле означает уход российских войск — "это не капитуляция оккупантов". В Украине, несмотря на уход российских оккупантов с некоторых территорий, до сих пор остается высокий риск эскалации и вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам.
Также "Комментарии" писали, что стали известны потери армии РФ с начала войны против Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях армии РФ в войне против Украины по состоянию на утро 4 апреля.
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