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Внезапно умер депутат российской Думы и партии Путина

Депутат от партии "Единая Россия" скончался на 47 году жизни.

сегодня, 13:52
Автор:

Slava Kot
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Депутат Госдумы РФ и политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин внезапно скончался в возрасте 46 лет. Пока причина смерти чиновника из России не установлена. Об этом сообщают российские СМИ.

Внезапно умер депутат российской Думы и партии Путина

Политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин скончался. Фото из открытых источников

Хотя точные детали смерти российского депутата неизвестны, но в официальном уведомлении Государственная Дума Российской Федерации отметила, что Петрунин умер после тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщают, что российский депутат скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.

Известно, что Петрунин в Госдуме РФ занимал должность первого замглавы комитета энергетики России. В русском органе власти депутат представлял интересы Тульской области. В 2016 году Николай Петрунин баллотировался в Думу РФ от путинской партии "Единая Россия". Также у депутата есть медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Российские депутаты положительно высказались о работе Петрунина и сообщали, что чиновник посвятил себя собственной работе и избирателям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти молодого белорусского пропагандиста из-за несчастного случая. По предварительной версии следствия 22-летний журналист принимал ванную в которой работала стиральная машинка и от короткого замыкания электричества мужчину убило током. Пропагандист работал на национальном канале страны "Беларусь 1".

Также "Комментарии" писали о гибели российского певца Бориса Моисеева. Известному артисту было 68 лет. Мужчина долгое время болел и в последние годы почти не появлялся публично. За несколько лет до своей смерти актер ушел со сцены добровольно. Также известно, что Моисеев поддерживал деятельность Владимира Путина и его партии.



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Источник: https://www.tulapressa.ru/2022/06/nikolaj-petrunin-pravda-rano-ili-pozdno-vyjdet-naruzhu/
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