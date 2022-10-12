Внезапно умер депутат российской Думы и партии Путина

Депутат Госдумы РФ и политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин внезапно скончался в возрасте 46 лет. Пока причина смерти чиновника из России не установлена. Об этом сообщают российские СМИ.



Политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин скончался. Фото из открытых источников

Хотя точные детали смерти российского депутата неизвестны, но в официальном уведомлении Государственная Дума Российской Федерации отметила, что Петрунин умер после тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщают, что российский депутат скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.

Известно, что Петрунин в Госдуме РФ занимал должность первого замглавы комитета энергетики России. В русском органе власти депутат представлял интересы Тульской области. В 2016 году Николай Петрунин баллотировался в Думу РФ от путинской партии "Единая Россия". Также у депутата есть медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Российские депутаты положительно высказались о работе Петрунина и сообщали, что чиновник посвятил себя собственной работе и избирателям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти молодого белорусского пропагандиста из-за несчастного случая. По предварительной версии следствия 22-летний журналист принимал ванную в которой работала стиральная машинка и от короткого замыкания электричества мужчину убило током. Пропагандист работал на национальном канале страны "Беларусь 1".

Также "Комментарии" писали о гибели российского певца Бориса Моисеева. Известному артисту было 68 лет. Мужчина долгое время болел и в последние годы почти не появлялся публично. За несколько лет до своей смерти актер ушел со сцены добровольно. Также известно, что Моисеев поддерживал деятельность Владимира Путина и его партии.

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