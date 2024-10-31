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Внука известного российского актера устроила откровенные танцы (ВИДЕО)

Екатерина Боярская показала танец в штанах-карго и латексном жакете с глубоким вырезом.

сегодня, 22:55
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Лиля Воробьева

Старшая внучка российского актера и певца Михаила Боярского, известного поддержкой вторжения России в Украину, устроила танцевальное шоу, надев латексный костюм. Екатерина Боярская, которая продвигает новый сингл под названием Drama , исполнила танец в штанах-карго и латексном жакете с глубоким декольте.

Внука известного российского актера устроила откровенные танцы (ВИДЕО)

Екатерина Боярская (фото из открытых источников)

По сообщению ресурса Стархит, композиция стилистически напоминает треки Бритни Спирс. Облик девушки неоднократно привлекал внимание, в частности ее размер груди, который, как известно, является четвертым. Роскошные формы Екатерины стали предметом обсуждения и иногда даже критики. Некоторые россияне обвиняли ее в чрезмерной пластике, другие же советовали убавить бюст хирургическим путем.

Екатерина – старшая дочь Сергея Боярского, сына актера и Ларисы Луппиан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен . Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики. Как утверждают, внучка Маслякова давно и серьезно меняет свою внешность — ее подозревают в филерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" — модной сейчас блефаропластике, там внешние уголки глаз поднимают для того, чтобы создать более выразительный взгляд.




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Источник: https://www.starhit.ru/video/vnuchka-boyarskogo-oblachilas-v-lateks-s-ekstremalnym-dekolte-i-pokazala-goryachie-tancy-na-polu-5924102/
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