Старшая внучка российского актера и певца Михаила Боярского, известного поддержкой вторжения России в Украину, устроила танцевальное шоу, надев латексный костюм. Екатерина Боярская, которая продвигает новый сингл под названием Drama , исполнила танец в штанах-карго и латексном жакете с глубоким декольте.

Екатерина Боярская (фото из открытых источников)

По сообщению ресурса Стархит, композиция стилистически напоминает треки Бритни Спирс. Облик девушки неоднократно привлекал внимание, в частности ее размер груди, который, как известно, является четвертым. Роскошные формы Екатерины стали предметом обсуждения и иногда даже критики. Некоторые россияне обвиняли ее в чрезмерной пластике, другие же советовали убавить бюст хирургическим путем.

Екатерина – старшая дочь Сергея Боярского, сына актера и Ларисы Луппиан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен . Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики. Как утверждают, внучка Маслякова давно и серьезно меняет свою внешность — ее подозревают в филерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" — модной сейчас блефаропластике, там внешние уголки глаз поднимают для того, чтобы создать более выразительный взгляд.



