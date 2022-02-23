Во Франции речь Путина назвали «смесью отсталых и параноидальных идей»

Во Франции назвали обращение Путина к нации в отношении Украины "параноидальным", обвинив его в нарушении обещаний, данных Эмманюэлю Макрону, и готовятся ввести "целенаправленные" санкции. Об этом сообщает французский телеканал France 24. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер отметил введение соответствующих и целенаправленных санкций против РФ совместно с европейскими партнерами.

Путин - фото из открытых источников

В свою очередь представитель Президента назвал речь Путина, в которой он признал "независимыми" оккупированные Россией районы Донбасса, — смесью "отсталых и параноидальных идей". Он также добавил, что российский лидер "не выполнил обещаний, которые дал" Макрону.



В то же время чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что также не исключаются дальнейшие "военные действия" РФ. В то же время добавил, что ЕС готовит перечень российских юридических и физических лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям как пропорциональный ответ на агрессивные действия РФ. В предварительном заявлении Макрон осудил шаг Путина и призвал к целенаправленным европейским санкциям против России.

Напомним, в Донецком регионе, в городке Счастье, попавшем под обстрел оккупационных войск, его жители передают главе России свои слова проклятий. Об этом 22 февраля информирует в Telegram один из военных журналистов Андрей Цаплиенко. Представитель медиа обнародовал видеоролик из донецкого городка, где российские террористы обстреливают из артиллерийских установок жилые дома жителей. Горожане из-за угрозы жизни, что несут обстрелы, должны скрываться в подвалах. Их наверняка будут эвакуировать, если положение и дальше будет обостряться. Еще один представитель СМИ Егор Логинов, находящийся в городе Счастье, зафиксировал, что здесь происходит.

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