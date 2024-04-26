"Во-первых, это красиво". Пропагандисты РФ назвали истинную причину обстрелов Харькова

Пропагандисты российского "Первого канала" не скрывают радости от обстрелов украинского города.

Российские пропагандисты снова оскандалились. Фото из открытых источников

Российские пропагандисты заявили, что РФ наносит удары по Харькову, потому что "во-первых, это красиво".

Во время эфира кремлевские пропагандисты выразили восторг от падения телебашни в Харькове, разрушенной российской ракетой. На неадекватные комментарии пропагандистов о причинах обстрела украинского города обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Давно говорю, что никакой рациональной цели у них нет. Им просто нравится убивать украинцев. Россияне – это маньяки, которые получают удовольствие от страданий тех, кого еще вчера называли одним народом", – прокомментировал журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.