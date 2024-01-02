Во время атаки РФ по Украине одна из ракет упала и разнесла российскую деревню

В момент масштабной ракетной атаки РФ по Украине один из снарядов упал на российскую деревню в Воронежской области. Известно, что повреждения получили по меньшей мере семь домов.

Российский самолет с ракетой. Фото из открытых источников

В российских социальных сетях распространились фото уничтоженных домов после падения ракеты армии РФ на село Петропавловка. Ситуацию прокомментировал местный губернатор Александр Гусев, заявивший, что "пострадавших нет", а жители российской деревни перенаправлены во временные пункты убежища.

Впоследствии появилась и реакция Минобороны РФ, назвавшая ракетный удар по российской деревне собственным снарядом "внештатным схождением авиационного боеприпаса".

Также на инцидент с падением ракеты на российскую деревню Петропавловка отреагировал украинский журналист Денис Казанский.

"А вот и мгновенная карма. Одна из выпущенных по Украине ракет не долетела и упала на село в Воронежской области. Надеюсь, там все счастливы теперь и благодарны своей армии дегенератов", — пишет Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о после США, которая отреагировала на ракетную атаку России по Украине. Бриджит Бринк отметила, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины и призвала усилить помощь от стран Запада.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Литвы Габриелюсе Ландсбергисе, который предупреждает Запад об исторической ошибке в войне в Украине подобно "эффекту Перл-Харбора". Ландсбергис объяснил, что это состояние, когда проблемы, которые можно было бы решить быстрее откладывают, а затем их нужно решать с расходом больших ресурсов.