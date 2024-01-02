Во время атаки РФ по Украине одна из ракет упала и разнесла российскую деревню

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Slava Kot
В момент масштабной ракетной атаки РФ по Украине один из снарядов упал на российскую деревню в Воронежской области. Известно, что повреждения получили по меньшей мере семь домов.
Российский самолет с ракетой. Фото из открытых источников
В российских социальных сетях распространились фото уничтоженных домов после падения ракеты армии РФ на село Петропавловка. Ситуацию прокомментировал местный губернатор Александр Гусев, заявивший, что "пострадавших нет", а жители российской деревни перенаправлены во временные пункты убежища.
Впоследствии появилась и реакция Минобороны РФ, назвавшая ракетный удар по российской деревне собственным снарядом "внештатным схождением авиационного боеприпаса".
Также на инцидент с падением ракеты на российскую деревню Петропавловка отреагировал украинский журналист Денис Казанский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о после США, которая отреагировала на ракетную атаку России по Украине. Бриджит Бринк отметила, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины и призвала усилить помощь от стран Запада.
Также "Комментарии" писали о главе МИД Литвы Габриелюсе Ландсбергисе, который предупреждает Запад об исторической ошибке в войне в Украине подобно "эффекту Перл-Харбора". Ландсбергис объяснил, что это состояние, когда проблемы, которые можно было бы решить быстрее откладывают, а затем их нужно решать с расходом больших ресурсов.
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