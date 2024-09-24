Во время удара по складу в Торопце мог погибнуть высокопоставленный иранский генерал

По информации израильских источников, в ходе удара по складу в Торопце погиб иранский генерал Азиз Насирзаде.

Азиз Насирзаде

Известно, что Насирзаде ранее командовал ВВС Ирана. Теперь же он якобы отвечал за передачу России ракет ФАТХ-360. В 2022 году он приезжал в Россию на встречу с тогдашним министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу

"Если информация подтвердится, то Насирзаде станет самым высокопоставленным иранским военным, который был убит на войне РФ против Украины", — отметил российский оппозиционер Илья Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения. Слабое землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 17,6 км от Торопца в Тверской области России ранним утром в среду, 18 сентября 2024 года в 3:56 утра по местному времени. Об этом сообщает мониторинговый сайт Volcanodiscovery. Землетрясение имело очень небольшую глубину 0 км и не ощущалось (или по крайней мере не сообщалось об этом).

"Комментарии" рассказывали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы на складе боеприпасов в России. По его словам, это было "очень эффектно, но мало". Подоляк отметил необходимость увеличения таких ударов, указав, что это позволит "справедливо финализовать" войну в Украине. Представитель Зеленского считает, что война на территории России заставит ее граждан оказывать давление на руководство РФ.





