Во время войны с тюрем России исчезло 17 тысяч заключенных

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Моесеенко Валентина
Издание "Медиазона" проанализировало данные на сайтах 35 региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в РФ – к началу 2023 г. количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч, пишут "Комментарии".
Из российских тюрем исчезли 17 тысяч заключенных во время войны
Больше всего заключенных исчезли в Самарской – 2723, Челябинской – 1574 и Кировской областях – 1153, а также в Татарстане – 1040.
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После этого ФСИН на время перестала публиковать статистику, а в январе отчиталась, что тюремное население перестало сокращаться. С тех пор обновлений не было. Однако утверждать, что вербовка прекратилась, и 23 тысячи — это финальная цифра, конечно, нельзя.
"Медиазона" изучила свежие данные региональных управлений ФСИН (некоторые регионы их все еще публикуют), и сравнила их с предыдущими годами и выяснила, откуда взялись примерно 17 из этих 33 тысяч узников.
Трудно и понять, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.
Напомним, "Комментарии" писали, что в марте текущего года Россия доставила на Донбасс первые группы заключенных женщин, которые, вероятно, собираются использовать в качестве "пушечного мяса".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Служба безопасности заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших узников в ряды российской частной военной компании (ПИК) "Вагнер".
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