Во время войны с тюрем России исчезло 17 тысяч заключенных

Издание "Медиазона" проанализировало данные на сайтах 35 региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в РФ – к началу 2023 г. количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч, пишут "Комментарии".



Из российских тюрем исчезли 17 тысяч заключенных во время войны

Больше всего заключенных исчезли в Самарской – 2723, Челябинской – 1574 и Кировской областях – 1153, а также в Татарстане – 1040.

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В ноябре 2022 года "Медиазона" изучила статистику ФСИН и обнаружила, что из российских колоний за два месяца исчезли 23 тысячи мужчин. Это были первые официальные данные, по которым можно судить о масштабах вербовки заключенных в "ПИК Вагнера" – информирует издание .

После этого ФСИН на время перестала публиковать статистику, а в январе отчиталась, что тюремное население перестало сокращаться. С тех пор обновлений не было. Однако утверждать, что вербовка прекратилась, и 23 тысячи — это финальная цифра, конечно, нельзя.

" Помимо резкого сокращения осенью, в 2022 году продолжился многолетний тренд на снижение тюремного населения, поэтому общее количество "выбывших" за полный год составляло почти 33 тысячи человек", — говорится на страницах издания .

"Медиазона" изучила свежие данные региональных управлений ФСИН (некоторые регионы их все еще публикуют), и сравнила их с предыдущими годами и выяснила, откуда взялись примерно 17 из этих 33 тысяч узников.

"При этом собранные нами данные неполные — и в других регионах ситуация может отличаться. Кроме того, на эти цифры могут влиять перемещение заключенных внутри системы ФСИН: например, некоторые колонии освобождают для того, чтобы содержать в них украинских пленных", — добавляет издание.

Трудно и понять, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.

Напомним, "Комментарии" писали, что в марте текущего года Россия доставила на Донбасс первые группы заключенных женщин, которые, вероятно, собираются использовать в качестве "пушечного мяса".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Служба безопасности заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших узников в ряды российской частной военной компании (ПИК) "Вагнер".