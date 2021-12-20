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Во втором по величине банке России отреагировали на возможное отключение от SWIFT

В России назвали очень рискованным шагом возможное решение Запада - отключить российскую финансовую систему от SWIFT

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT, если в Москве примут решение начать новый виток агрессии против Украины. Костин назвал такой сценарий маловероятным. При этом банкир заявил, что даже в том случае, если Кремль окажется в финансовой изоляции, то российская финансовая система это переживёт. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российское агентство "ТАСС".

Во втором по величине банке России отреагировали на возможное отключение от SWIFT

Андрей Костин. Фото из открытых источников

Руководитель ВТБ называет отключения РФ от платежной системы SWIFT очень резким шагом со стороны коллективного Запада. 

Андрей Костин не разделяет мнение тех финансовых аналитиков, которые прогнозируют крах российской финансовой системы после отключения от SWIFT. Костин считает, что российские банки выстоят в любом случае. При этом банкир называет такое решение Запада, если оно будет принято, очень недружественным по отношению к России.

Стоит отметить, что к системе SWIFT подключены все финучреждения мира. Именно по этой системе проводят все международные платежи. Фактически, те страны, которые оказываются отключёнными от SWIFT, оказываются в финансовой изоляции, в первую очередь, это бьет по бизнесу.

Читайте также на портале "Комментарии" – крупнейшие банки России Сбербанк и ВТБ потеряли на двоих почти 25% в стоимости после того, как состоялся диалог президента США Байдена и президента России Путина, в ходе которого первый фактически выставил российскому лидеру ультиматум о недопустимости вторжения в Украину. В ЕС и США главным противодействием против Москвы в случае ее агрессии против Киева называют именно отключение РФ от системы SWIFT.



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Источник: https://tass.ru/ekonomika/13240865
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