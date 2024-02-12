Военная экономика помогла выиграть Путину время: в BBC спрогнозировали, что ждет Россию дальше

Россия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна "Большой семерки", но номинальные цифры прироста обеспечивают безумные затраты на производство оружия. В долгосрочной перспективе такая модель экономики ставит Россию под большую угрозу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) заявил об устойчивости российской экономики к санкциям, повысив свой прогноз роста на этот год с 1,1% до 2,6%. Эти показатели достигнуты за счет военной мобилизации экономики: военные расходы составляют до 40% бюджета, что соответствует уровню позднего СССР.

В значительной степени российскую экономику спасает низкая эффективность нефтяных санкций. Добыча нефти в России остается на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки, что лишь чуть ниже довоенного уровня. Россия обошла санкции, купив "теневой флот" из сотен танкеров, которые теперь возят нефть в Индию и Китай.

Однако эксперты отмечают, что в этом году спрос на нефть и газ достигнет пиков, поэтому конкуренты из Персидского залива начнут добывать больше, вытесняя Россию с рынка.

Кроме того, производство танков и снарядов, которые безвозвратно теряются в Украине, хоть и добавляет цифр к статистическим показателям роста ВВП, на практике являются малопродуктивной частью экономики. Поэтому в долгосрочной перспективе российская экономика только теряет. Хотя и ждать обвала российской экономики до конца года тоже не стоит.

"Военная экономика России не может поддерживать долгосрочную перспективу, но выиграла стране дополнительное время", – отмечает обозреватель.

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