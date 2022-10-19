Военное положение на оккупированных территориях: о чем говорит этот шаг Путина – какие последствия

Российский диктор Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (всё это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". О чём говорят подобные заявления? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На ход боевых действий заявления Путина никак не повлияют, пока у России нет ресурса реально изменить ход боевых действий

По мнению Сергея Шаповалова, политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, введение военного положения на временно оккупированных территориях Украины, которые РФ считает своими, выглядит цирковым представлением, даже неизвестно, на кого ориентированным.

"Единственным смыслом формальной аннексии этих территорий со стороны РФ было устрашение Украины и партнеров использованием ядерного оружия в случае нападения на якобы российские территории. После акта аннексии, "из состава РФ" вышли Лиман и прилегающие населенные пункты Донецкой и Луганской области, более 1000 кв км территории на севере правобережной части Херсонской области, – напоминает эксперт. – Привело ли это к неконвенционной эскалации, которой угрожала РФ? Нет. Как и после удара по аэродрому в Саках в Крыму, "судный день" не спешит наступить. Это и есть цена всем заявлениям и угрозам российских чиновников".

Следовательно, рассуждает Сергей Шаповалов, на ход боевых действий эти заявления никак не повлияют, пока у России нет ресурса реально изменить ход боевых действий. Ведь уже сейчас она уже использует против Украины все имеющиеся виды конвенционного оружия.

"А если бы у России имелся ресурс, чтобы изменить ход боевых действий, никакие формальные обоснования ей для этого не нужны были бы", – подчеркивает аналитик.

Он не исключает, что введение военного положения в РФ или в отдельных российских регионах могло быть основанием для юридического ограничения права выезда за границу жителей РФ, подлежащих мобилизации. Однако военное положение не объявлено на российских территориях.

"Чем может грозить введение военного положения на временно оккупированных территориях? Теоретически – форсированной выдачей российскких паспортов местному населению и его принудительной мобилизацией в армию РФ. Это очередное преступление России, к которому Украина должна привлекать внимание международного сообщества и использовать его для продвижения новых санкций против страны-агрессора и предоставления Украине оружия", – уверен Сергей Шаповалов.

Кроме того, отмечает он, под предлогом "военного положения" россияне могут распространить на все оккупированные территории практику "эвакуации" гражданского населения, проводимую в настоящее время на правобережной Херсонщине. Фактически это депортация местного украинского населения для будущего заселения на эти территории этнических россиян, поясняет эксперт.

"Целью этих действий является в будущем сделать невозможным полноценную реинтеграцию этих территорий в Украину из-за значительной доли там нелояльного к нашему государству населения. Следовательно, – констатирует Сергей Шаповалов, – задача Украины как государства, украинского народа и ВСУ по-прежнему состоит в освобождении всех суверенных украинских территорий".

Видим явный сигнал, что страна-агрессор признаёт положение своих войск на временно оккупированных территориях довольно шатким

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:

"Думаю, что главный вывод из нового путинского решения – дела для России складываются неудачно. Видим явный сигнал, что страна-агрессор признаёт положение своих войск на временно оккупированных территориях довольно шатким. Видимо, контрнаступление украинской армии развивается достаточно успешно. Именно поэтому РФ вынуждена предпринимать такие меры – как введение военного положения на частично контролируемых ей территориях Украины".

Последствия этого шага сложно предсказать, считает эксперт. И напоминает, что уже объявлена официальная эвакуация в оккупированной части Херсонской области.

"Возможно, будет она объявлена и в "ДНР" с "ЛНР", а также на Запорожчине. Жители на оккупированной части Донетчины, к примеру, уже получали соответствующие смс-ки, которые потом назвали ошибочными", – рассказывает Энрике Менендес.

Он акцентирует, что ситуация динамичная. Те же западные разведки не исключают, что ВСУ могут деоккупировать Херсон в течение ближайших нескольких недель.

"Похоже, именно в это время мы станем свидетелями развязки ситуации на том направлении, – считает эксперт. – Делать прогнозы тут сложно. Просто скрестим пальцы и продолжим верить в ВСУ".

По логике Кремля, после ноябрьских выборов в США может измениться в более приемлемую для него сторону конфигурация в Конгрессе

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что данное решение Кремля подтверждает, что Россия собирается перевести свою экономику на военные рельсы.

"При том, что войну войной там упорно не хотят признавать (мол, всё это – "специальная военная операция"). Получается казус, когда войну войной называть нельзя, а частичное военное положение вводить можно, – отмечает Руслан Бизяев. – Россияне будут создавать территориальную обороны как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных областях. В последних также возрастет политический вес губернаторов. Как у нас, когда областные госадминистрации переходили в военно-гражданские администрации".

Всё явно переходит в затяжной конфликт, подчеркивает эксперт. Об этом, по его словам, говорят заявления нового руководителя российской группировкой войск на захваченных территориях Украины – Суровикина. Об этом же – сегодняшние решения Путина.

"В РФ всё еще не рассматривают вариант переговоров с Киевом (или Западом) не на условиях Москвы. А значит, военные действия будут продолжаться, как и удары по критической инфраструктуре в Украине. По логике Кремля, после ноябрьских выборов в США может измениться в более приемлемую для него сторону конфигурация в Конгрессе. А Европе усилится экономический кризис, пойдет премьеропад. И тогда, как надеются в РФ, американцы и европейцы синхронно попытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой", – поясняет Руслан Бизяев.

Цель – подписать хотя бы перемирие. Этакий промежуточный "Минск".

"Для нас же концептуально ничего не меняется, – уверен эксперт. – Украина в целом и ВСУ в частности будут стремиться восстановить территориальную целостность и независимость нашей страны. Но чтобы не поддаваться на давление извне, нам важно переводить свою экономику на военные рельсы, максимально опираться на внутренние ресурсы и устанавливать долгосрочные и эффективные контакты с настоящими союзниками".

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