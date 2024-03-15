Министерство просвещения России дополнит школьную программу по музыке "песнями патриотической направленности современных авторов".

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Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на российского депутата-"единоросса" Сергея Колунова.

По информации издания, в школьную программу в России попадут "патриотические песни", обладающие "высокими художественными достоинствами", отвечающие "психологическим особенностям обучающихся", то есть российских школьников, и не слишком сложные для исполнения.

Ранее депутат Сергей Колунов попросил в министерства просвещения добавить больше "патриотических песен" в российские школьные программы по музыке, объяснив свою просьбу тем, что "музыка находит отклик в душах детей и подростков, направляет их взгляды в нужное русло".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.