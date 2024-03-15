logo

BTC/USD

69299.88

ETH/USD

3739.18

LTC/USD

89.91

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Военной пропаганды в школа РФ будет еще больше: стали известны планы врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Военной пропаганды в школа РФ будет еще больше: стали известны планы врага

На уроках музыки в русских школах начнут петь "патриотические" песни о войне

сегодня, 20:07
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Министерство просвещения России дополнит школьную программу по музыке "песнями патриотической направленности современных авторов".

Военной пропаганды в школа РФ будет еще больше: стали известны планы врага

Кремль насаждает пропаганду войны со школьных лет. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на российского депутата-"единоросса" Сергея Колунова.

По информации издания, в школьную программу в России попадут "патриотические песни", обладающие "высокими художественными достоинствами", отвечающие "психологическим особенностям обучающихся", то есть российских школьников, и не слишком сложные для исполнения.

Ранее депутат Сергей Колунов попросил в министерства просвещения добавить больше "патриотических песен" в российские школьные программы по музыке, объяснив свою просьбу тем, что "музыка находит отклик в душах детей и подростков, направляет их взгляды в нужное русло".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/20169
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости