Военные РФ возмущены указаниями Кремля: у Путина показали истинное отношение к россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные РФ возмущены указаниями Кремля: у Путина показали истинное отношение к россиянам

Россияне довоевались: военных заставляют отказываться от путинской программы

20 октября 2025, 17:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России широко пиарят государственную программу, которую называют этаким "социальным лифтом". Это путинская кадровая программа "Время героев" разработана для участников так называемой "СВО". В России заявляют, что из участников войны против Украины будут формировать "новую элиту России".

Военные РФ возмущены указаниями Кремля: у Путина показали истинное отношение к россиянам

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на самом деле российские военные жалуются, что их заставляют под угрозой отправки на штурм отказываться от участия в путинской кадровой программе "Время героев".

"Как сообщают российские источники, командиры заставляют подчиненных отзывать заявки на участие в программе. Тем, кто отказывается, угрожают переводом в штурмовые подразделения, где "их судьба будет неизвестна". Реальных участников боевых действий система не хочет видеть во власти", — сообщили в Центре.

Аналитики отметили, что среди более тысячи так называемых героев СВО, получивших должности по кадровой программе, настоящих участников войны почти нет. Должности получили в основном бывшие депутаты или сенаторы. Чтобы выдать себя за участников войны, они на камеры некоторое время "послужили" в специально созданных для чиновников батальонах.

"Это свидетельствует о настоящей сути программы: она не создает "новую элиту", это лишь пропагандистская ширма, чтобы заманить в армию как можно больше "пушечного мяса", — говорится в сообщении Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Однако в 2025 году враг изменил тактику ударов — если в 2022-2023 годах атаковал разные объекты по всей Украине большим количеством ракет и дронов, то в этом году выбивает энергетику Украины регион за регионом.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02obqTMqJXa5LtySRWUrcqcd63nXHEwPGQ1Kij5zNDzaUtwyCQAzw8mVyJxyyrtRFLl
