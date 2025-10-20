Військові РФ обурені вказівками Кремля: у Путіна показали справжнє ставлення до росіян

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Росії широко піарять державну програму, яку називають таким собі “соціальним ліфтом”. Це путінська кадрова програма “Врємя героєв” розроблена для учасників так званої “СВО”. У Росії заявляють, що з учасників війни проти України формуватимуть “нову еліту Росії”.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що насправді російські військові скаржаться, що їх змушують під загрозою відправки на штурм відмовлятись від участі в путінській кадровій програмі “Врємя героєв”.
Аналітики зазначили, що серед понад тисячі так званих героїв “СВО”, які отримали посади за кадровою програмою, справжніх учасників війни майже немає. Посади отримали переважно колишні депутати чи сенатори. Щоб видати себе за учасників війни, вони на камери певний час “послужили” у спеціально створених для чиновників батальйонах.
