Військові РФ обурені вказівками Кремля: у Путіна показали справжнє ставлення до росіян

У Росії широко піарять державну програму, яку називають таким собі “соціальним ліфтом”. Це путінська кадрова програма “Врємя героєв” розроблена для учасників так званої “СВО”. У Росії заявляють, що з учасників війни проти України формуватимуть “нову еліту Росії”.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що насправді російські військові скаржаться, що їх змушують під загрозою відправки на штурм відмовлятись від участі в путінській кадровій програмі “Врємя героєв”.

“Як повідомляють російські джерела, командири змушують підлеглих відкликати заявки на участь у програмі. Тим, хто відмовляється, погрожують переведенням у штурмові підрозділи, де “їхня доля буде невідомою”. Реальних учасників бойових дій система не хоче бачити у владі”, — повідомили в Центрі.

Аналітики зазначили, що серед понад тисячі так званих героїв “СВО”, які отримали посади за кадровою програмою, справжніх учасників війни майже немає. Посади отримали переважно колишні депутати чи сенатори. Щоб видати себе за учасників війни, вони на камери певний час “послужили” у спеціально створених для чиновників батальйонах.

“Це свідчить про справжню суть програми: вона не створює “нову еліту”", це лише пропагандистська ширма, щоб заманити у військо якомога більше “гарматного м’яса”, — йдеться у повідомленні Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Однак у 2025 році ворог змінив тактику ударів — якщо у 2022-2023 роках атакував різні об'єкти по всій Україні великою кількістю ракет та дронів, то у цього року “вибиває” енергетику України регіон за регіоном.