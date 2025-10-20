logo_ukra

BTC/USD

111297

ETH/USD

4040.35

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Військові РФ обурені вказівками Кремля: у Путіна показали справжнє ставлення до росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові РФ обурені вказівками Кремля: у Путіна показали справжнє ставлення до росіян

Росіяни довоювались: військових змушують відмовлятися від путінської програми

20 жовтня 2025, 17:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії широко піарять державну програму, яку називають таким собі “соціальним ліфтом”. Це путінська кадрова програма “Врємя героєв” розроблена для учасників так званої “СВО”. У Росії заявляють, що з учасників війни проти України формуватимуть “нову еліту Росії”.

Військові РФ обурені вказівками Кремля: у Путіна показали справжнє ставлення до росіян

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що насправді російські військові скаржаться, що їх змушують під загрозою відправки на штурм відмовлятись від участі в путінській кадровій програмі “Врємя героєв”.

“Як повідомляють російські джерела, командири змушують підлеглих відкликати заявки на участь у програмі. Тим, хто відмовляється, погрожують переведенням у штурмові підрозділи, де “їхня доля буде невідомою”. Реальних учасників бойових дій система не хоче бачити у владі”, — повідомили в Центрі.

Аналітики зазначили, що серед понад тисячі так званих героїв “СВО”, які отримали посади за кадровою програмою, справжніх учасників війни майже немає. Посади отримали переважно колишні депутати чи сенатори. Щоб видати себе за учасників війни, вони на камери певний час “послужили” у спеціально створених для чиновників батальйонах.

“Це свідчить про справжню суть програми: вона не створює “нову еліту”", це лише пропагандистська ширма, щоб заманити у військо якомога більше “гарматного м’яса”, — йдеться у повідомленні Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Однак у 2025 році ворог змінив тактику ударів — якщо у 2022-2023 роках атакував різні об'єкти по всій Україні великою кількістю ракет та дронів, то у цього року “вибиває” енергетику України регіон за регіоном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02obqTMqJXa5LtySRWUrcqcd63nXHEwPGQ1Kij5zNDzaUtwyCQAzw8mVyJxyyrtRFLl
Теги:

Новини

Всі новини