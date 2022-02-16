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Российские войска возвращаются после учений в Крыму в места дислокации: Минобороны РФ сделало заявление

В Минобороны РФ сообщили, что часть войск возвращается после учений в Крыму

сегодня, 11:52
Автор:

Карина Ожерельева
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Министерство обороны России сделало заявление, где сообщило, что войска, участвовавшие в учениях в Крыму, сейчас возвращаются в места своей дислокации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска возвращаются после учений в Крыму в места дислокации: Минобороны РФ сделало заявление

Эшелон российской военной техники – Минобороны РФ

"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост", – говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала фотографии, на которых видна военная техника на Керченском мосту.

В министерстве заявили, что забрали оттуда самоходные артиллерийские установки, танки и боевые машины пехоты.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила об отводе войск: Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений. В настоящее время военные подразделения загружают транспорт и начинают возвращение в пункты постоянного расположения. Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что после завершения военной подготовки будет осуществлен, как и всегда, "марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации".

Также "Комментарии" писали, что Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ. Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что якобы российская армия возвращается в места своей постоянной дислокации. Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о понижении напряжения на украинских границах. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.


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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
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