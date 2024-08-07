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Военный о событиях в Курске: Путин «мертвый», все ждут команд сверху, а их нет

ВСУ демонстративно используют свои подразделения в боях в Курской области

сегодня, 14:39
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Ткачик Олеся

В нынешнем Курском наступлении интересно, что во время подготовки наступления была качественная тишина, а также демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ, отметил военный Игорь Луценко. По его словам, раньше такого не было.

Военный о событиях в Курске: Путин «мертвый», все ждут команд сверху, а их нет

Владимир Путин

"Даже на сегодняшний день есть уже важный итог. Как и во время некоторых предыдущих рейдов на территорию Московии, так и во время марша Пригожина на Москву отсутствует надлежащая и сплоченная реакция российской государственной системы. Одна часть госаппарата лжет, другая пытается воевать, но явно у нее нет положенных сил", — отметил Луценко.

По его словам, команды сверху на это нет. Кроме того, добавил он, не работает и гражданской защиты.

"Поэтому я соглашаюсь, что Путин "мертв". Все его государство ждет команд, а команды не уходят не уходят. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас – снова видно", — добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что операция ВСУ имеет несколько целей. Среди них оттянуть вражеские войска с фронта в Украине. Также говорят, что, возможно, украинские военные хотят захватить Курскую АЭС. Россияне даже на этот счет начали получать предупреждения. Впрочем, в РФ уже заявили, что, якобы, военные, зашедшие в Курскую область, не имеют на это сил и средств.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02RfQC99K5V1Wtt46jSULL4kxQ5uSpW6heKmFGSxfDF3DBZDokfDu27yoLNSakMCHWl
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