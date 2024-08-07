Военный о событиях в Курске: Путин «мертвый», все ждут команд сверху, а их нет

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Ткачик Олеся
В нынешнем Курском наступлении интересно, что во время подготовки наступления была качественная тишина, а также демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ, отметил военный Игорь Луценко. По его словам, раньше такого не было.
Владимир Путин
По его словам, команды сверху на это нет. Кроме того, добавил он, не работает и гражданской защиты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что операция ВСУ имеет несколько целей. Среди них оттянуть вражеские войска с фронта в Украине. Также говорят, что, возможно, украинские военные хотят захватить Курскую АЭС. Россияне даже на этот счет начали получать предупреждения. Впрочем, в РФ уже заявили, что, якобы, военные, зашедшие в Курскую область, не имеют на это сил и средств.
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