Военный о событиях в Курске: Путин «мертвый», все ждут команд сверху, а их нет

В нынешнем Курском наступлении интересно, что во время подготовки наступления была качественная тишина, а также демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ, отметил военный Игорь Луценко. По его словам, раньше такого не было.

Владимир Путин

"Даже на сегодняшний день есть уже важный итог. Как и во время некоторых предыдущих рейдов на территорию Московии, так и во время марша Пригожина на Москву отсутствует надлежащая и сплоченная реакция российской государственной системы. Одна часть госаппарата лжет, другая пытается воевать, но явно у нее нет положенных сил", — отметил Луценко.

По его словам, команды сверху на это нет. Кроме того, добавил он, не работает и гражданской защиты.

"Поэтому я соглашаюсь, что Путин "мертв". Все его государство ждет команд, а команды не уходят не уходят. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас – снова видно", — добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что операция ВСУ имеет несколько целей. Среди них оттянуть вражеские войска с фронта в Украине. Также говорят, что, возможно, украинские военные хотят захватить Курскую АЭС. Россияне даже на этот счет начали получать предупреждения. Впрочем, в РФ уже заявили, что, якобы, военные, зашедшие в Курскую область, не имеют на это сил и средств.



