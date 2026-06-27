Волгоград встречал "Фламинго": что удалось поразить этой ночью

В ночь на 27 июня в соцсетях распространялась информация о возможных ракетных ударах по российскому Волгограду, в частности по военному заводу, которые впоследствии подтвердили российские власти.

Удар по Волгограду. Фото: из открытых источников

В российских пабликах начала появляться информация о пожаре в Волгограде во время ночной атаки со стороны Украины. Ранее в Волгоградской области РФ была объявлена ракетная тревога.

"Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Волгограда.

Другие группы сообщали, что "был поражён оборонный завод". Вероятно, речь идёт об АО "ФНВЦ "Титан-Баррикады"". Это один из ключевых заводов российского ВПК в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". С 2022 года находится под международными санкциями из-за производства вооружения для российской армии.

Вместе с тем соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман также опубликовал видео взрывов в Волгограде.

"Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует...", – отметил Денис Штилерман.

Позже телеграмм-канал Astra отметил, что согласно её OSINT-анализу, дым поднимается над территорией военного завода "Титан-Баррикады" после украинской атаки на Волгоград ракетами "Фламинго".

"На заводе, в частности, производят пусковые установки для российских стратегических ракетных комплексов", — добавили в Astra.

В субботу утром губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров подтвердил атаку на Волгоград, в частности на "производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе".

По его словам, "локальные возгорания оперативно ликвидированы". Также Бочаров сообщил о 10 пострадавших.

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