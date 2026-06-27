Волгоград зустрічав "Фламінго": що вдалося уразити цієї ночі

У ніч на 27 червня в соцмережах поширювалася інформація про можливі ракетні удари по російському Волгограду, зокрема по військовому заводу, які згодом підтвердила російська влада.

Удар по Волгограду. Фото: з відкритих джерел

У російських пабліках почала з'являтись інформація про пожежу у Волгограді під час нічної атаки з боку України. Раніше у Волгоградській області РФ було оголошено ракетну тривогу.

"Росавіація" повідомила про обмеження у роботі аеропорту Волгограда.

Інші групи повідомляли, що "уражено оборонний завод". Ймовірно, йдеться про АТ "ФНВЦ "Титан-Барікади"". Це один із ключових заводів російського ВПК у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М". З 2022 перебуває під міжнародними санкціями через виробництво озброєння для російської армії.

Водночас співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман також опублікував відео вибухів у Волгограді.

"Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде...", – зазначив Денис Штілерман.

Пізніше телеграм-канал Astra зазначив, що згідно з її OSINT-аналізом, дим піднімається над територією військового заводу "Титан-Барікади" після української атаки на Волгоград ракетами "Фламінго".

"На заводі зокрема виробляють пускові установки для російських стратегічних ракетних комплексів", — додали в Astra.

У суботу вранці губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров підтвердив атаку на Волгоград, зокрема на "виробничі об'єкти одного з підприємств у Червоножовтневому районі".

За його словами, "локальні загоряння оперативно ліквідовано". Також Бочаров повідомив про 10 постраждалих.

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