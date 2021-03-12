"Вопрос принадлежности закрыт": в РФ отреагировали на заявления Украины насчет возвращения Крыма

Вопрос аннексии Крыма возвращает былую остроту в международном векторе. Об этом свидетельствуют заявления представителя Госдумы Леонида Слуцкого, который утверждает, что Россия не собирается возвращать Крым, т.к. это её законная территория.

В Госдуме не собираются возвращать Крым Украине. Фото: Украинская правда

По мнению политика, вопрос территориальной принадлежности АРК давно и успешно закрыт. Поэтому украинские власти якобы не должны строить никаких планов по возвращению полуострова.

В первую очередь Слуцкий апеллирует к незаконно проведенному в 2014 году референдуму о присоединении Крыма к России. По заверениям политика, "переход" полуострова состоялся в соответствии с нормативными документами Организации Объединенных Наций, вернее её устава. Посему любые "посягательства" Украины на Крым абсолютно не обоснованы, ведь РФ "не допустит отчуждения своих территорий".

Таким образом Леонид Слуцкий отреагировал на презентованную главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма". По мнению представителя российского правительства, для начала Украине стоит поинтересоваться мнением самих крымчан — хотят ли они возращения под контроль Киева. При этом Слуцкий в очередной раз повторил один из главных пропагандистских тезисов о том, что украинская власть покрывает "убийства своих граждан на Донбассе".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что представители непризнанных крымских властей собираются подать на Украину в суд — за якобы устроенную "водную блокаду". Интересно, что иск хотят отправить для начала в российские суды, а уже потом начать борьбу в международных представительствах. Что о таких громких заявлениях думают эксперты, можно прочесть в нашем материале.

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