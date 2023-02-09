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Восемь лет "бомбасс" и война на уничтожение, - Путин о причинах военного вторжения в Украину

Владимир Путин снова обвиняет в войне украинских националистов

сегодня, 20:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня, 9 февраля, глава Кремля Владимир Путин во время встречи с работниками отрасли авиации РФ в очередной раз подчеркнул, что Российская Федерация "не предпринимала никаких боевых действий" в Украине, и теперь "старается их закончить".

Восемь лет "бомбасс" и война на уничтожение, - Путин о причинах военного вторжения в Украину

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.


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Во время своего выступления хазяин Кремля снова напомнил, что в Украине в 2014 году прошел "государственный переворот", затем начались "события в Крыму и на Донбассе" – так российский президент назвал незаконную оккупацию Крыма и поддержанные Россией сепаратистские беспорядки в Донбассе.

Кремлевский диктатор в очередной раз рассказал о восьми годах "бомбасс" и обвинил украинские Вооруженные силы в обстрелах так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые начались с 2014 года.

"В нарушение всех договоренностей, всех обязательств эти регионы Донбасса были взяты в блокаду, по ним стали работать с помощью тяжелой военной техники, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть они начали тогда войну. Они начали войну и она длилась восемь лет на уничтожение живущих там людей, которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было терпеть уже?" – сказал глава Кремля, тем самым объяснив причину полномасштабной войны, которая началась на украинской территории 24 февраля 2022 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Перекосило лицо: друг Путина смутился, когда увидел Зеленского на саммите ЕС (ВИДЕО). Прибывший и выступивший на саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский сделал совместное фото с другими лидерами Европы. Но его появлению там были рады не все. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дружащий с российским президентом Путиным.




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Источник: https://t.me/tass_agency/180154
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