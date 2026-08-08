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«Воспитание» после Мариуполя: Львова-Белова показала, куда поступил похищенный украинский подросток

Российская чиновница заявила, что Пилип будет учиться на прокурора в Москве, тогда как украинская инициатива Bring Kids Back говорит о системной русификации и давлении на его идентичность.

8 августа 2026, 14:38
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Кравцев Сергей

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что украинский подросток Пилип, вывезенный из оккупированного Мариуполя и впоследствии переданный под ее опеку, поступил в российский вуз. По словам российской чиновницы, юноша будет учиться на прокурора в Московском государственном юридическом университете.

«Воспитание» после Мариуполя: Львова-Белова показала, куда поступил похищенный украинский подросток

Мария Львова-Белова. Фото: из открытых источников

Львова-Белова опубликовала в социальных сетях видео с Пилипом, сообщив о его поступлении. Однако украинская инициатива Bring Kids Back обратила внимание на обстоятельства, предшествовавшие этому событию.

Там подчеркнули, что история подростка началась с вывоза ребенка из оккупированного города, получения им российского паспорта и последующей передачи под российскую опеку. По оценке инициативы, все это сопровождалось системным давлением на украинскую идентичность.

"Россия пытается представить последствия русификации и индоктринации как "спасение" и "новую жизнь"", — заявили в Bring Kids Back.

О Пилипе Львова-Белова впервые публично рассказала в 2022 году. Тогда российская чиновница заявила, что "усыновила" украинского подростка, которого вывезли из Мариуполя в санаторий в Московской области вместе с другими детьми.

Позже она утверждала, что у мальчика якобы были проявления ненависти к России и что он подвергся влиянию "украинской пропаганды". При этом Львова-Белова рассказывала о психологических последствиях пережитых обстрелов и заявляла, что подросток имел посттравматический синдром.

Со временем российская чиновница стала утверждать, что Пилип якобы постепенно отказался от прежних взглядов и адаптировался к жизни в России. Теперь его поступление в российский юридический университет преподносится как очередной этап этой истории.

При этом украинская сторона рассматривает подобные случаи в контексте вывоза детей с оккупированных территорий, изменения их документов и идентичности. Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой в связи с обвинениями, связанными с незаконной депортацией и перемещением украинских детей.

История Пилипа вновь привлекла внимание к проблеме украинских детей, вывезенных Россией с оккупированных территорий, и к вопросу их дальнейшей судьбы и возвращения в Украину.

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