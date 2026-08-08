«Вихування» після Маріуполя: Львова-Бєлова показала, куди надійшов викрадений український підліток

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що український підліток Пилип, вивезений з окупованого Маріуполя і згодом переданий під її опіку, вступив до російського вишу. За словами російської чиновниці, юнак навчатиметься на прокурора у Московському державному юридичному університеті.

Марія Львова-Бєлова. Фото: з відкритих джерел

Львова-Бєлова опублікувала у соціальних мережах відео з Пилипом, повідомивши про його надходження. Проте українська ініціатива Bring Kids Back звернула увагу на обставини, що передували цій події.

Там наголосили, що історія підлітка почалася з вивезення дитини з окупованого міста, отримання ним російського паспорта та подальшої передачі під російську опіку. За оцінкою ініціативи все це супроводжувалося системним тиском на українську ідентичність.

"Росія намагається представити наслідки русифікації та індоктринації як порятунок і нове життя", — заявили в Bring Kids Back.

Про Пилипа Львова-Бєлова вперше публічно розповіла 2022 року. Тоді російська чиновниця заявила, що "усиновила" українського підлітка, якого вивезли з Маріуполя до санаторію Московської області разом з іншими дітьми.

Пізніше вона стверджувала, що у хлопчика нібито були прояви ненависті до Росії і що він зазнав впливу "української пропаганди". При цьому Львова-Бєлова розповідала про психологічні наслідки пережитих обстрілів та заявляла, що підліток мав посттравматичний синдром.

Згодом російська чиновниця стала стверджувати, що Пилип нібито поступово відмовився від колишніх поглядів та адаптувався до життя в Росії. Тепер його вступ до російського юридичного університету подається як черговий етап цієї історії.

При цьому українська сторона розглядає такі випадки у контексті вивезення дітей з окупованих територій, зміни їх документів та ідентичності. Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової у зв'язку із звинуваченнями, пов'язаними з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей.

Історія Пилипа знову привернула увагу до проблеми українських дітей, вивезених Росією з окупованих територій, та до питання їхньої подальшої долі та повернення в Україну.

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