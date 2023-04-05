Вот так поворот: Россияне своих срочников будут бросать в горячие точки

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект правительства, позволяющий привлекать к участию в миротворческих миссиях военнослужащих, проходящих срочную службу. Об этом сообщают на сайте нижней палаты парламента России, пишут "Комментарии".



Госдума РФ одобрила участие срочников в миротворческих операциях

Законопроект, разработанный министерством обороны РФ, предлагает комплектовать военный персонал для участия в миротворческих операциях призывниками срочной службы, прошедшими предварительную специальную подготовку. Что это за подготовка в документе не уточняется. Однако указано, что участие в миротворческих операциях должно быть добровольным.

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Законопроект должен пройти второе чтение 18 апреля, после чего документ попадет на подпись президенту РФ. Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.

В настоящее время в миротворческие миссии закон позволяет привлекать только военных, проходящих службу по контракту. Чем вызвана потребность в привлечении срочников, не объясняется. Достоверной причиной привлечения срочников к миротворческим операциям может быть высвобождение остатков воинских частей контрактников из состава миротворческих контингентов для участия в войне против Украины. Подобные манипуляции с личным составом вписываются в нынешнюю кадровую политику вооруженных сил РФ, которая из-за значительных потерь и дефицита живой силы на поле боя проводит мобилизацию и привлекает заключенных.

Также не исключены манипуляции с законом и переброска военных срочной службы в зону боевых действий, как это уже неоднократно происходило раньше.

Россия уже привлекает к войне новобранцев и "альтернативщиков" — призывников, вместо срочной службы избравших общественные работы. Еще в начале войны они периодически попадали в плен.

Напомним, "Комментарии" писали, что у России нет достаточно ресурсов , чтобы удержать Крым, Донецк и Луганск. Итак, в Офисе Президента Украины уверяют, что оккупированный полуостров может стать снова украинским за короткий срок. Речь идет о 5-7 месяцах.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России нехватка снаряжения, обучающих мобилизованных командиров и офицеров . Поэтому, если и будет вторая волна мобилизации, которая уже предполагает 400 тыс., отправить на фронт выйдет примерно 150 тыс. россиян в месяц.

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