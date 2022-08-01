Вот вам и санкции: экономист рассказал, что произошло с добычей газа в России

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Кравцев Сергей
За развязанную войну против Украины на Россию наложены весьма серьезные санкции, которые, в первую очередь, бьют по добычи страны-агрессора энергоресурсов. Вот только парадокс санкций в том, что основной пакет санкционных ограничений в отношении РФ направлен против нефти, но самое крутое пике падения – в добыче газа. Что, на самом деле логично, принимая во внимание привязанность газа к рынкам сбыта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.
Газ. Фото из открытых источников
Он добавляет, здесь обращает на себя внимание одна весьма интересная цифра. В 2021 году поставки в Китай составили всего 10.4 млрд кубов. То есть, Китай ни при каких обстоятельствах не сможет заместить для России рынок газа в ЕС.
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