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Главная Новости Мир Россия Вот вам и санкции: экономист рассказал, что произошло с добычей газа в России
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Вот вам и санкции: экономист рассказал, что произошло с добычей газа в России

Теперь главный потребитель российского газа - Китай

сегодня, 16:52
Автор:

Кравцев Сергей
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За развязанную войну против Украины на Россию наложены весьма серьезные санкции, которые, в первую очередь, бьют по добычи страны-агрессора энергоресурсов. Вот только парадокс санкций в том, что основной пакет санкционных ограничений в отношении РФ направлен против нефти, но самое крутое пике падения – в добыче газа. Что, на самом деле логично, принимая во внимание привязанность газа к рынкам сбыта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.

Вот вам и санкции: экономист рассказал, что произошло с добычей газа в России

Газ. Фото из открытых источников

"По информации "Газпрома" в июне падение добычи составило более 30% (к июню 2021). В июле падение ускорилось до -35.8%. Обрушение экспорта еще сильнее: -49.7% в июне и -58.4% в июле. По итогам января-июля падение -12.0% (добыча) и -34.7% (экспорт). На внутреннем рынке спрос тоже падает, хоть и не так сильно — на 2%. Газификация деревень не спасает... Зато растут поставки в Китай – на 61%", — отметил эксперт.

Он добавляет, здесь обращает на себя внимание одна весьма интересная цифра. В 2021 году поставки в Китай составили всего 10.4 млрд кубов. То есть, Китай ни при каких обстоятельствах не сможет заместить для России рынок газа в ЕС.

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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676
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