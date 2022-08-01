Вот вам и санкции: экономист рассказал, что произошло с добычей газа в России

За развязанную войну против Украины на Россию наложены весьма серьезные санкции, которые, в первую очередь, бьют по добычи страны-агрессора энергоресурсов. Вот только парадокс санкций в том, что основной пакет санкционных ограничений в отношении РФ направлен против нефти, но самое крутое пике падения – в добыче газа. Что, на самом деле логично, принимая во внимание привязанность газа к рынкам сбыта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.

Газ. Фото из открытых источников

"По информации "Газпрома" в июне падение добычи составило более 30% (к июню 2021). В июле падение ускорилось до -35.8%. Обрушение экспорта еще сильнее: -49.7% в июне и -58.4% в июле. По итогам января-июля падение -12.0% (добыча) и -34.7% (экспорт). На внутреннем рынке спрос тоже падает, хоть и не так сильно — на 2%. Газификация деревень не спасает... Зато растут поставки в Китай – на 61%", — отметил эксперт.

Он добавляет, здесь обращает на себя внимание одна весьма интересная цифра. В 2021 году поставки в Китай составили всего 10.4 млрд кубов. То есть, Китай ни при каких обстоятельствах не сможет заместить для России рынок газа в ЕС.

Читайте на портале "Комментарии" — Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе.



Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с ценами, курсом – что может удержать экономику страны: августовский прогноз от экспертов в эксклюзивном интервью.

Ранее "Комментарии" писали — Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в Институте изучения войны назвали направление.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!