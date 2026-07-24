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Война еще ближе к россиянам: почему настроение в РФ только сейчас стало меняться

После атак украинских беспилотников миллиарды долларов оказались под угрозой, а россияне впервые массово почувствовали последствия войны в собственной повседневной жизни

24 июля 2026, 08:50
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Кравцев Сергей

Украинские удары по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стали одним из самых чувствительных эпизодов войны для жителей России. Как пишет The Wall Street Journal, впервые за долгое время последствия боевых действий напрямую затронули повседневную жизнь миллионов россиян, которые регулярно пользуются сервисом.

Война еще ближе к россиянам: почему настроение в РФ только сейчас стало меняться

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По данным издания, в течение нескольких дней беспилотники атаковали сразу четыре объекта компании, включая гигантский распределительный центр в Московской области. Предварительные оценки свидетельствуют, что совокупный ущерб может достигать 4,4 млрд долларов. Основная часть потерь связана не с разрушением складов, а с уничтожением товаров, принадлежащих сотням тысяч продавцов.

После атак предприниматели начали массово сообщать о сгоревших запасах продукции. Некоторые из них заявляют о потере большей части бизнеса и опасаются, что компенсаций не получат. Незадолго до ударов Wildberries изменила условия сотрудничества, исключив свою ответственность за ущерб, причиненный атаками беспилотников.

В публикации отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил удары тем, что через атакованные логистические центры поставлялись товары двойного назначения, включая оборудование для российских беспилотников. Вместе с тем подавляющее большинство продукции маркетплейса остается гражданской.

The Wall Street Journal обращает внимание, что удары по складам совпали с продолжающимся топливным кризисом в России, вызванным атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Аналитики Oxford Economics называют происходящее самым серьезным потрясением для населения со времен мобилизации осенью 2022 года.

По словам профессора IE Business School Максима Миронова, экономический эффект атак может оказаться ограниченным, однако психологические последствия уже становятся заметными. Если раньше война воспринималась россиянами как нечто далекое, то теперь ее последствия все чаще ощущаются буквально за окном собственного дома.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/drone-attacks-on-russias-biggest-online-retailer-bring-war-home-to-middle-class-2e98507e
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