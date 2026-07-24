Війна ще ближче до росіян: чому настрій у РФ тільки зараз почав змінюватися

Українські удари по логістичним центрам найбільшого російського маркетплейсу Wildberries стали одним із найчутливіших епізодів війни для росіян. Як пише The Wall Street Journal, вперше за довгий час наслідки бойових дій безпосередньо торкнулися повсякденного життя мільйонів росіян, які регулярно користуються сервісом.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, протягом кількох днів безпілотники атакували одразу чотири об'єкти компанії, включаючи гігантський розподільчий центр у Московській області. Попередні оцінки свідчать, що сукупні збитки можуть досягати 4,4 млрд доларів. Основна частина втрат пов'язана не з руйнуванням складів, а зі знищенням товарів, що належать сотням тисяч продавців.

Після атак підприємці почали масово повідомляти про згорілі запаси продукції. Деякі з них заявляють про втрату більшої частини бізнесу та побоюються, що компенсацій не отримають. Незадовго до ударів Wildberries змінила умови співпраці, виключивши свою відповідальність за збитки, завдані атаками безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський пояснив удари тим, що через атаковані логістичні центри поставлялися товари подвійного призначення, включаючи обладнання для російських безпілотників. Водночас переважна більшість продукції маркетплейсу залишається цивільною.

The Wall Street Journal звертає увагу, що удари по складах збіглися з паливною кризою, що продовжується в Росії, викликаною атаками на нафтопереробну інфраструктуру. Аналітики Oxford Economics називають те, що відбувається найсерйознішим потрясінням для населення з часів мобілізації восени 2022 року.

За словами професора IE Business School Максима Миронова, економічний ефект атак може виявитися обмеженим, проте психологічні наслідки вже стають помітними. Якщо раніше війна сприймалася росіянами як далеко, то тепер її наслідки все частіше відчуваються буквально за вікном власного будинку.

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