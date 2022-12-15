Война – это мир, свобода – это рабство. Книга о тоталитарном режиме стала самой популярной в России

Согласно данным платформы LitRes, самой популярной художественной книгой по количеству загрузок в России стал антиутопический роман английского писателя Джорджа Орвелла "1984". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Книга "1984" стала самой популярной в РФ в 2022 году. Фото: из открытых источников

Книга, запрещенная во времена Советского Союза, сейчас пользуется наибольшей популярностью у россиян. События антиутопического романа "1984" разворачиваются в будущем, где права и свободы граждан ограничены тоталитарным режимом.

Книга "1984" написана в конце 40-х годов, когда нацизм пал, а так называемый социализм во главе со Сталиным был популярной идеей. Однако Орвелл смог увидеть и показать на сколько культ всевидящего Старшего Брата и "полиция мнений", преследующая и следящая за каждым гражданином вредна для общества.

Книга имеет точный лозунг, изображающий российское общество настоящего.

"Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила", – цитата из книги Джорджа Орвелла "1984".

В антиутопии, написанной более 70 лет назад, можно заметить параллели с Россией. К примеру, в РФ приговорили к восьми с половиной годам политика Илью Яшина. По свидетельствам российских властей, Яшин, якобы представлял фейковую информацию о российских военных, совершавших преступления в Буче. Кроме того, по российским каналам постоянно озвучивается пропаганда.

Интересно, показывает ли для россиян книга их настоящую жизнь, или это просто ностальгия по тоталитарному режиму времен СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц заговорил о сотрудничестве с Россией.

Также "Комментарии" писали о российском спутнике, который через два месяца после запуска развалился в атмосфере Земли.

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