Война не преграда: у Лаврова похвастались важным приглашением США
Война не преграда: у Лаврова похвастались важным приглашением США

У Лаврова утверждают, что Россию пригласили на саммит G20 в США

23 апреля 2026, 08:50
Кравцев Сергей

В российском МИД сообщили о приглашении Москвы к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, который пройдет в Майами в декабре этого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Путинский чиновник проинформировал, что окончательное решение о поездке будет принято позже.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим поближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Как уже писали российские пропагандистские СМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что возможность участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году зависит от прогресса ли в нормализации российско-американских отношений. Такое заявление сделала Светлана Лукаш, представляющая РФ в "Большой двадцатке" во время мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин не планирует посещать G20 в Майами.

Стоит отметить, что саммит G20 – это ежегодная встреча лидеров крупнейших экономик мира, где обсуждают ключевые глобальные вопросы. Саммит проводится с целью координации экономической политики и реагирования на глобальные кризисы.

Среди стран-участниц саммита – США, Китай, ЕС, Индия, Япония и другие. В G20 принимают участие главы стран, а министры ведут параллельные переговоры.

Решения "Большой двадцатки" влияют на мировую экономику, финансовые рынки и международную политику, хотя они не являются юридически обязательными.

Кремль продолжает использовать тезисы о "преследовании верующих" в Украине как оправдание затяжной войны. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны в новом отчете.




