У російському МЗС повідомили про запрошення Москви до участі в саміті G20 у Сполучених Штатах на найвищому рівні, який пройде в Майямі в грудні цього року. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

Путінський чиновник проінформував, що остаточне рішення про поїздку ухвалюватимуть пізніше.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього", — сказав він журналістам у штаб-квартирі ООН.

Як вже написали російські пропагандистські ЗМІ, російська делегація високо оцінила підсумки першої підготовчої зустрічі представників держав у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що можливість участі російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 у США 2026 року залежить від того чи є прогрес у нормалізації російсько-американських відносин. Таку заяву зробила Світлана Лукаш, яка представляє РФ у "Великій двадцятці", під час заходів Генеральної Асамблеї ООН.

Однак у березні прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що Путін не планує відвідувати G20 у Маямі.

Варто зауважити, саміт G20 – це щорічна зустріч лідерів найбільших економік світу, де обговорюють ключові глобальні питання. Саміт проводиться з метою координації економічної політики та реагування на глобальні кризи.

Серед країн-учасниць саміту — США, Китай, ЄС, Індія, Японія та інші. У G20 беруть участь глави країн, а міністри ведуть паралельні переговори.

Рішення "Великої двадцятки" впливають на світову економіку, фінансові ринки та міжнародну політику, хоча вони не є юридично обов'язковими.

