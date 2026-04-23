Кравцев Сергей
У російському МЗС повідомили про запрошення Москви до участі в саміті G20 у Сполучених Штатах на найвищому рівні, який пройде в Майямі в грудні цього року. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.
МЗС РФ. Фото: із відкритих джерел
Путінський чиновник проінформував, що остаточне рішення про поїздку ухвалюватимуть пізніше.
Як вже написали російські пропагандистські ЗМІ, російська делегація високо оцінила підсумки першої підготовчої зустрічі представників держав у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що можливість участі російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 у США 2026 року залежить від того чи є прогрес у нормалізації російсько-американських відносин. Таку заяву зробила Світлана Лукаш, яка представляє РФ у "Великій двадцятці", під час заходів Генеральної Асамблеї ООН.
Однак у березні прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що Путін не планує відвідувати G20 у Маямі.
Варто зауважити, саміт G20 – це щорічна зустріч лідерів найбільших економік світу, де обговорюють ключові глобальні питання. Саміт проводиться з метою координації економічної політики та реагування на глобальні кризи.
Серед країн-учасниць саміту — США, Китай, ЄС, Індія, Японія та інші. У G20 беруть участь глави країн, а міністри ведуть паралельні переговори.
Рішення "Великої двадцятки" впливають на світову економіку, фінансові ринки та міжнародну політику, хоча вони не є юридично обов'язковими.
