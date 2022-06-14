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Война пришла и в Брянскую область: россияне сообщают взрывах и пожарах, в небе летают вертолеты

Взрывы раздавались на территории РФ в 50 км от украинской границы

сегодня, 14:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердили нардеп Алексей Гончаренко. Он сообщил у себя в Телеграмм, что в Клинцах, Брянской области произошел сильный взрыв в воинской части. Город находится в 50 км от границы.

Война пришла и в Брянскую область: россияне сообщают взрывах и пожарах, в небе летают вертолеты

Брянская область. Фото: из открытых источников

Позже появилась информация от российских властей. Так губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил в Телеграмм, что произошел обстрел села Займище под Клинцами, якобы повреждены несколько домов, четыре человека ранены. После получения ранений люди обратились за медицинской помощью. Богомаз о взрывах в воинской части ничего не сообщил.

Ну, а Телеграмм-канале "Осторожно, новости" появились сообщения местных жителей, которые встревожены от того, что в городе Клинцы – была слышная целая серия взрывов, после чего начался сильный пожар, а в небо были подняты вертолеты. Горожане также сообщили, что люди остались без электричества и воды.                                                                                                                                                    

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина определились с новой сакральной датой в войне в Украине. Ранее отмечалось, что российская армия попытается добить какую-то знаковую победу к 9 мая, но потом так называемая "военная спецоперация" в Украине существенно затянулась и теперь в Кремле готовятся завершить военные действия в Украине к новой дате.

Также издание "Комментарии" сообщало — главарь "ДНР" Денис Пушилин признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников РФ.

Война пришла и в Брянскую область: россияне сообщают взрывах и пожарах, в небе летают вертолеты - фото 2


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Источник: https://t.me/ostorozhno_novosti/8883
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