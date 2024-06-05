Война против Украины больно ударила по главному кошельку Кремля: СМИ раскрыли детали

Долгое время "Газпром" считался главным источником поступлений для российского бюджета. Но теперь можно констатировать, что в ближайшие 10 лет российский газовый монополист вряд ли сможет восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Экспорт в Европу к 2035 году составит в среднем 50 млрд-75 млрд кубометров в год – почти треть от довоенного уровня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Газпром. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что "Газпром" надеется, что новый трубопровод в Китай поможет восполнить потерянные объемы европейского экспорта, но его мощность всего 50 млрд куб. м в год, а цены ниже европейских, да и стороны до сих пор не пришли к соглашению.

"Основными последствиями санкций для "Газпрома" и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года", — говорится в публикации.

В материале говорится, доля "Газпрома" в российском энергетическом экспорте будет снижаться, поскольку трубопроводный газ уступит место менее уязвимому сжиженному природному газу. При этом у компании нет собственной проверенной технологии для производства СПГ на больших мощностях. Кроме того, российскому монополисту будет трудно стать прибыльным без господдержки в поиске новых рынков сбыта газа.

Отмечается, что санкции лишили энергетическую отрасль РФ доступа к важнейшим технологиям, таким как турбины, которые помогают перемещать газ по трубопроводам, а также к запасным частям и специалистам, необходимым для их ремонта.

Журналисты обращают внимание, что Россия изо всех сил пытается заключить сделку с Китаем по строительству трубопровода "Сила Сибири-2", который, как надеется "Газпром", оживит экспорт, но даже если удастся восстановить довоенные объемы экспорта, то поставки все равно будут менее прибыльны чем в Европу, потому что Китай требует низкие цены.

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