Война Путина пошла против Кремля: на Западе назвали три признака надвигающейся катастрофы

Полномасштабная война против Украины, которую Кремль рассчитывал превратить в демонстрацию силы и возвращение статуса сверхдержавы, на пятом году боевых действий стала серьезным испытанием для России. Такой вывод делает немецкое издание Bild, анализируя текущее положение РФ на фронте и внутри страны.

Авторы публикации выделяют три ключевые проблемы, с которыми столкнулся режим Владимир Путин и которые пока не имеют очевидного решения.

Первой проблемой называют колоссальные потери российской армии. По западным оценкам, ежемесячно РФ теряет около 35 тысяч военных убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают число погибших в более чем 350 тысяч человек. Несмотря на продолжающийся набор контрактников, армия РФ, как отмечается, больше не демонстрирует роста численности.

Вторая проблема – фактическая остановка территориальных успехов. По данным издания, Россия впервые за долгое время начала терять больше территорий, чем захватывать. С начала года российские войска смогли продвинуться лишь примерно на 220 квадратных километров, что составляет около 0,04% территории Украины. При этом украинские Силы обороны за последние месяцы освободили около 189 квадратных километров.

Третьим тревожным фактором для Кремля стало постепенное возвращение войны на территорию самой России. Украинские беспилотники регулярно наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и инфраструктуре в глубоком российском тылу. Все чаще атаки затрагивают и московский регион, жители которого долгое время жили с ощущением, что война их не касается.

По мнению аналитиков, именно сочетание военных потерь, отсутствия стратегических успехов и растущего давления внутри РФ превращает затяжную войну в одну из самых серьезных проблем для Кремля за последние годы.

