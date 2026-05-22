Війна Путіна пішла проти Кремля: на Заході назвали три ознаки катастрофи, що насувається

Повномасштабна війна проти України, яку Кремль розраховував перетворити на демонстрацію сили та повернення статусу наддержави, на п'ятому році бойових дій стала серйозним випробуванням для Росії. Такий висновок робить німецьке видання Bild, аналізуючи поточне становище РФ на фронті та всередині країни.

Автори публікації виділяють три ключові проблеми, з якими зіткнувся режим Володимир Путін і які поки що не мають очевидного рішення.

Першою проблемою називають колосальні втрати російської армії. За західними оцінками, щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих у понад 350 тисяч осіб. Незважаючи на набір контрактників, армія РФ, як зазначається, більше не демонструє зростання чисельності.

Друга проблема – фактична зупинка територіальних успіхів. За даними видання, Росія вперше за довгий час почала втрачати більше територій, ніж захоплювати. З початку року російські війська спромоглися просунутися лише приблизно на 220 квадратних кілометрів, що становить близько 0,04% території України. При цьому українські Сили оборони протягом останніх місяців звільнили близько 189 квадратних кілометрів.

Третім тривожним чинником для Кремля стало поступове повернення війни на територію Росії. Українські безпілотники регулярно завдають ударів по нафтопереробних заводах, військових об'єктах та інфраструктурі в глибокому російському тилу. Все частіше атаки торкаються й московського регіону, жителі якого довгий час жили з відчуттям, що війна їх не стосується.

На думку аналітиків, саме поєднання військових втрат, відсутності стратегічних успіхів і зростаючого тиску всередині РФ перетворює затяжну війну на одну з найсерйозніших проблем для Кремля за останні роки.

