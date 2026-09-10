Война съедает бюджет России: в США рассказали, что теперь ждет обычных россиян

Российский бюджет столкнулся с растущим дефицитом на фоне высоких военных расходов и сокращения нефтегазовых поступлений. Согласно данным, приведенным Институтом изучения войны (ISW), за январь-август 2026 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,8 трлн рублей.

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

Это примерно 2,5% российского ВВП и в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом российские власти ранее рассчитывали, что весь годовой дефицит составит около 3,8 трлн рублей. Таким образом, уже к началу осени фактический показатель примерно на 35% превысил первоначальный годовой прогноз.

Основная проблема заключается в разнице между темпами роста расходов и доходов. За первые восемь месяцев года бюджетные расходы увеличились на 14,7%, достигнув 31,72 трлн рублей. Доходы выросли значительно медленнее – на 9,2%, до 25,93 трлн рублей.

В российском Минфине объяснили неожиданное увеличение расходов заключением и авансовой оплатой государственных контрактов. ISW отмечает, что значительная часть таких расходов, вероятно, связана с военными заказами.

При этом нефтегазовые доходы России продолжают снижаться, что дополнительно усиливает давление на бюджет. Несмотря на это, Кремль пока не демонстрирует готовности резко повышать налоги. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают такую меру и не считают нынешний дефицит критическим.

Однако аналитики указывают на другую тенденцию: ради финансирования войны Москва сокращает расходы по направлениям, не связанным с боевыми действиями. Bloomberg ранее сообщал о значительном урезании гражданских бюджетных статей после возникшего дефицита денежных средств.

Параллельно российский Центробанк прогнозирует слабый экономический рост и сохраняющуюся инфляцию. В одном из сценариев на 2027 год рост ВВП оценивается лишь в 1–2%, а инфляция может составить 4,5–5,5%.

По оценке ISW, сочетание огромных военных расходов, жесткой денежно-кредитной политики и сокращения гражданских расходов постепенно вытесняет нормальную экономическую активность. В конечном счете цена такой политики может все сильнее отражаться на уровне жизни россиян.

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