Війна з'їдає бюджет Росії: у США розповіли, що тепер чекає на звичайних росіян

Російський бюджет зіткнувся з дефіцитом, що зростає, на тлі високих військових витрат і скорочення нафтогазових надходжень. Згідно з даними, наведеними Інститутом вивчення війни (ISW), за січень-серпень 2026 дефіцит федерального бюджету РФ досяг 5,8 трлн рублів.

Бюджет РФ. Фото: з відкритих джерел

Це приблизно 2,5% російського ВВП і в півтора рази більше за показник за аналогічний період минулого року. При цьому російська влада раніше розраховувала, що весь річний дефіцит складе близько 3800000000000 рублів. Таким чином, вже на початку осені фактичний показник приблизно на 35% перевищив початковий річний прогноз.

Основна проблема полягає у різниці між темпами зростання витрат та доходів. За перші вісім місяців року бюджетні витрати збільшилися на 14,7%, досягнувши 31,72 трлн. Доходи зросли значно повільніше — на 9,2%, до 25930000000000 рублів.

У російському Мінфіні пояснили несподіване збільшення витрат укладанням та авансовою оплатою державних контрактів. ISW зазначає, що значна частина таких витрат, ймовірно, пов'язана із військовими замовленнями.

При цьому нафтогазові доходи Росії продовжують знижуватись, що додатково посилює тиск на бюджет. Попри це Кремль поки не демонструє готовності різко підвищувати податки. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що влада не обговорює такий захід і не вважає нинішній дефіцит критичним.

Проте аналітики вказують на іншу тенденцію: заради фінансування війни Москва скорочує витрати за напрямами, які не пов'язані з бойовими діями. Bloomberg раніше повідомляв про значне урізання цивільних бюджетних статей після дефіциту коштів.

Паралельно російський Центробанк прогнозує слабке економічне зростання і інфляцію, що зберігається. В одному зі сценаріїв на 2027 рік зростання ВВП оцінюється лише у 1–2%, а інфляція може становити 4,5–5,5%.

За оцінкою ISW, поєднання величезних військових витрат, жорсткої грошово-кредитної політики та скорочення цивільних витрат поступово витісняє нормальну економічну активність. Зрештою, ціна такої політики може все сильніше відбиватися на рівні життя росіян.

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