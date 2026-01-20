Война становится настоящим бременем для Путина: стало известно о сенсационном фиаско диктатора

В последние четыре года федеральный бюджет России демонстрирует значительный дефицит. В 2025 году разрыв между доходами и расходами достиг рекордного уровня – 5,64 триллиона рублей, сообщает The Moscow Times, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. При этом темпы роста экономики снизились: в 2025 году ВВП вырос всего на 2,6%, в то время как в 2020 году прирост составлял 3,8%.

Фото: из открытых источников

Одной из ключевых причин дефицита стало резкое падение доходов от продажи нефти. Нефтегазовые поступления за год сократились на 24%, достигнув 8,39 триллиона рублей. Цена на марку Urals опустилась ниже $40, в то время как в бюджете рассчитывали на $70 за баррель.

Несмотря на то, что ненавгазовые доходы выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом, они все равно не дотянули до запланированных показателей Минфина. Для компенсации правительство повысило налог на прибыль с 20% до 25%, увеличило пошлины и акцизы, а также ввело дифференцированную шкалу НДФЛ. В планах это должно было обеспечить дополнительные поступления на уровне 3,6 триллиона рублей, однако фактический прирост составил всего 575 миллиардов рублей, или 1,6%. С учетом инфляции доходы даже начали сокращаться. Таким образом, бюджетная ситуация в России остается сложной, а государственные расходы продолжают значительно превышать доходы, что создает дополнительное давление на экономику.

