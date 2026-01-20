Війна стає справжнім тягарем для Путіна: стало відомо про сенсаційне фіаско диктатора

Протягом останніх чотирьох років федеральний бюджет Росії демонструє значний дефіцит. У 2025 році розрив між доходами та видатками досяг рекордного рівня — 5,64 трильйона рублів, повідомляє The Moscow Times, посилаючись на дані Міністерства фінансів РФ. Це на 1,6 раза більше, ніж у 2024 році. При цьому темпи зростання економіки знизилися: у 2025 році ВВП зріс лише на 2,6%, тоді як у 2020 році приріст складав 3,8%.

Фото: з відкритих джерел

Однією з ключових причин дефіциту стало різке падіння доходів від продажу нафти. Нафтогазові надходження за рік скоротилися на 24%, досягнувши 8,39 трильйона рублів. Ціна на марку Urals опустилася нижче $40, тоді як у бюджеті розраховували на $70 за барель.

Незважаючи на те, що ненавтогазові доходи зросли на 13% у порівнянні з попереднім роком, вони все одно не дотягнули до запланованих показників Мінфіну. Для компенсації уряд підвищив податок на прибуток із 20% до 25%, збільшив мита та акцизи, а також ввів диференційовану шкалу ПДФО. У планах це мало забезпечити додаткові надходження на рівні 3,6 трильйона рублів, проте фактичний приріст склав лише 575 мільярдів рублів, або 1,6%. З урахуванням інфляції доходи навіть почали скорочуватися. Таким чином, бюджетна ситуація в Росії залишається складною, а державні видатки продовжують значно перевищувати доходи, що створює додатковий тиск на економіку.

