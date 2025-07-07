Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией. Такое заявление в интервью венгерской газете Magyar Nemzet сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр заявил, что Киев должен отказаться от юридических претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы.

Отметим, в этом же интервью Сергей Лавров заявил, что действующая украинская власть не представляет население юго-востока Украины, поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности она не может.

Министр акцентировал внимание на том, что в 1970-м Генассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где указано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов.

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон", – высказался глава МИД России.

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По его словам, текущие расходы РФ на войну составляют чуть более 3% ВВП, причем около половины из этих средств направляется не на оружие, а на социальные выплаты как военным, так и их семьям.

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