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Война тут же прекратится: Москва выдвинула абсурдные условия "мира"

Сергей Лавров озвучил, чего РФ хочет от Украины

7 июля 2025, 14:54
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Кравцев Сергей

Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией. Такое заявление в интервью венгерской газете Magyar Nemzet сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Война тут же прекратится: Москва выдвинула абсурдные условия "мира"

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр заявил, что Киев должен отказаться от юридических претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы.

Отметим, в этом же интервью Сергей Лавров заявил, что действующая украинская власть не представляет население юго-востока Украины, поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности она не может. 

Министр акцентировал внимание на том, что в 1970-м Генассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где указано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов. 

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон", – высказался глава МИД России.

Читайте также на портале "Комментарии" — у России есть финансовые возможности для длительного ведения войны против Украины, и расходы на военные действия не являются критическими для ее бюджета.

По его словам, текущие расходы РФ на войну составляют чуть более 3% ВВП, причем около половины из этих средств направляется не на оружие, а на социальные выплаты как военным, так и их семьям.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США манипулируют ситуацией в Украине: заговорили нарративами Лаврова.



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Источник: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/07/lavrov-exkluziv-interju-haboru-kapcsolat
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