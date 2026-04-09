Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война в РФ надолго: кем Путин хочет заменить нынешних губернаторов
Война в РФ надолго: кем Путин хочет заменить нынешних губернаторов

Губернаторов могут заменить фронтовиками, Москва формирует новую лояльную вертикаль перед выборами

9 апреля 2026, 07:40
Автор:
Кравцев Сергей

Кремль рассматривает возможность замены губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на участника войны против Украины. Об этом говорится в анализе Института изучения войны, который указывает на усиление курса на "милитаризацию" российской власти.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным источников, на пост главы региона может быть назначен генерал-майор Александр Шуваев, ныне заместитель губернатора Иркутской области. Ранее он командовал мотострелковой бригадой, участвовавшей в боевых действиях в Украине. Окончательное решение пока не принято, однако смена руководства может произойти уже в ближайшие дни.

Несмотря на сравнительно высокий рейтинг Гладкова в регионе, его позиции могли ослабнуть из-за критики ограничений интернета и блокировок в приграничных районах. В Кремле, вероятно, делают ставку на более управляемые и лояльные кадры.

Аналитики отмечают, что возможная отставка – часть более широкой стратегии. Москва активно продвигает участников войны на государственные должности в рамках программы "Время героев". Ее цель – не только интегрировать военных в гражданскую жизнь, но и укрепить связь армии с властью, обеспечив поддержку войны внутри страны.

Первый подобный шаг уже был сделан в 2024 году, когда по решению Владимира Путина участник программы получил высокий пост на федеральном уровне.

Эксперты считают, что формирование новой элиты из ветеранов может стать ключевым элементом подготовки к выборам 2026 года. Таким образом Кремль стремится создать управляемый корпус чиновников, чья лояльность напрямую связана с военным опытом и зависимостью от власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия сохраняет масштабные территориальные амбиции в войне против Украины, которые значительно выходят за пределы Донецкой области. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны со ссылкой на данные украинской стороны.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-8-2026/
