Війна в РФ надовго: ким Путін хоче замінити нинішніх губернаторів

Кремль розглядає можливість заміни губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова учасником війни проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни, який вказує на посилення курсу на мілітаризацію російської влади.

За даними джерел, на посаду голови регіону може бути призначений генерал-майор Олександр Шуваєв, нині заступник губернатора Іркутської області. Раніше він командував мотострілецькою бригадою, яка брала участь у бойових діях в Україні. Остаточного рішення поки не ухвалено, проте зміна керівництва може відбутися вже найближчими днями.

Незважаючи на порівняно високий рейтинг Гладкова в регіоні, його позиції могли ослабнути через критику обмежень інтернету та блокувань у прикордонних районах. У Кремлі, ймовірно, роблять ставку на більш керовані та лояльніші кадри.

Аналітики зазначають, що можлива відставка – це частина ширшої стратегії. Москва активно просуває учасників війни на державні посади у рамках програми "Час героїв". Її мета – як інтегрувати військових у громадянське життя, а й зміцнити зв'язок армії з владою, забезпечивши підтримку війни у країні.

Перший подібний крок уже було зроблено у 2024 році, коли за рішенням Володимира Путіна учасник програми отримав високу посаду на федеральному рівні.

Експерти вважають, що формування нової еліти із ветеранів може стати ключовим елементом підготовки до виборів 2026 року. Таким чином Кремль прагне створити керований корпус чиновників, чия лояльність пов'язана безпосередньо з військовим досвідом і залежністю від влади.

