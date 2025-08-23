Война в Украине не проблема: Путин рассказал, о чем РФ уже активно договаривается с США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске. Как передает портал "Комментарии", об этом хозяин Кремля заявил на встрече с работниками атомной отрасли, пытаясь убедить россиян в том, что война в Украине уже не есть преградой для нормального делового диалога с американцами.

Владимир Путин заявил, что технологии, которыми обладает Россия для работы в Арктике, якобы не обладает никто, и это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США. Он также сказал, что в арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, и Россия уже начала там работать.

Путин также похвалил "лидерские качества" президента США Дональда Трампа и заявил, что с его приходом к власти "свет в конце тоннеля замаячил", хотя отношения России и США находятся на низком уровне. Он также рассказал, что после встречи на Аляске контакты России и США продолжаются на уровне министерств и компаний.

Российский президент рассчитывает, что "первые шаги", сделанные Россией и США, являются началом к "полномасштабному восстановлению отношений".

Путин также рассказал, что для России самым важным является свой суверенитет, а утрата суверенитета будет означать прекращение существования России. Кто посягает на суверенитет государства-агрессора, хозяин Кремля не уточнил.

