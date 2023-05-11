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Война в Украине: СМИ раскрыли план «Б» Путина

Путин самообманулся, думая, что он не может прекратить войну, ведь это означает принятие поражения

сегодня, 12:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин был уверен в блицкриге в Украине и действительно верил в захват Киева за несколько дней. Изначально плана "Б" у российского диктатора не было, и это привело его в ловушку. Теперь Путин не может проиграть в этой войне, как и остановить ее. Вместе с тем, его армия не способна захватывать новые территории. Прекращение боевых действий будет означать принятие поражения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей статье для "The New York Times" пишет аналитик Томас Фридман.

Война в Украине: СМИ раскрыли план «Б» Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитик считает, что сегодня план "Б" Путина состоит в том, чтобы замаскировать крах плана "А" о том, что ему за очень короткое время удастся установить контроль над всей территорией Украины.


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"Что делает эту войну одной из самых болезненных и бессмысленных войн современности – лидер уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока это не дает ему достаточно прикрытия, чтобы скрыть тот факт, что он был огромным дураком", – отметил Фридман.

По его словам, Путин до сих пор пытается найти хоть какое-то оправдание неудачам "второй армии мира" в Украине. Например, во время парада 9 мая он сделал заявление о том, что Украины не существует, а ее территории – это часть РФ. По его версии, войну спровоцировали "глобалисты и элиты" Запада.

Фридман уверен, что теперь Путин изо всех сил ищет план "Б", но количество проблем от этого не становится меньше. Теперь россиянам нужно объяснить неудачи, потери и изоляцию, в которой оказалась Россия.

"Невозможно вникнуть в голову Путина и предсказать его следующий шаг... Его действия свидетельствуют о том, что он осознает провал плана "А". И теперь он сделает все, чтобы создать план "Б", чтобы оправдать ужасные потери перед страной, где побежденные лидеры не уходят в отставку мирно", — отметил Фридман. 

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