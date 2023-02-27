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Война в Украине: в ISW прогнозируют, что Путин вскоре может встать перед выбором

Из-за войны в Украине в России моет наступить дефицитом новобранцев

сегодня, 07:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин, несмотря на готовность затягивать войну против Украины по максимуму, вскоре может столкнуться с рядом проблем. Президент РФ в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине: в ISW прогнозируют, что Путин вскоре может встать перед выбором

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы в будущем получить увеличение мобилизационного ресурса.


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Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту количества физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно мобилизовать мужчин призывного возраста в регионах Кавказа.

"Очевидные усилия Путина подготовить российский народ к длительной и мучительной войне свидетельствуют о том, что он осознал, что только Минобороны РФ может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения его амбиций в Украине", – резюмируют в ISW.

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Также издание "Комментарии" сообщало — определилась ли Турция со своей позицией по войне в Украине – какую игру ведет Эрдоган.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-26-2023
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