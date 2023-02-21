Определилась ли Турция со своей позицией по войне в Украине – какую игру ведет Эрдоган

Как за почти год полномасштабной российско-украинской войны проявила себя Турция? Что можно сказать о турецко-украинских, турецко-российских отношениях? Как они могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В вопросе деоккупации Черного моря хотелось бы видеть более четкую поддержку со стороны Турции

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер рассказала, что есть три основных момента, ключевых для понимания политики Турции касательно российской агрессии против Украины.

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Пункт первый – национальные интересы, безопасностные интересы Турции требуют максимальной поддержки Украины. В том числе военной.

"Контролируемое, умеренное ослабление России в регионе отвечает интересам Турции. Это касается возможности деоккупации Черного моря, ослабления позиций РФ в Сирии, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и других регионах, где россияне и турки поддерживают противоборствующие стороны. Речь, подчеркиваю, не о распаде России, не о ее максимальном ослаблении, а именно – об умеренном. Более радикальные сценарии для Турции являются нежелательными. Существует угроза, что это может привести к полному переформатированию баланса сил в регионе. Условно говоря, если РФ слишком ослабнет в Сирии, там может укрепиться Иран, что не соответствует интересам Турции. Если слишком ослабить РФ в Черноморском регионе или Средиземном море – может увеличиться присутствие там США и ряда других стран НАТО (что тоже часто рассматривается Турцией как угроза нацбезопасности, хоть она сама является частью Альянса)", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает она, идеальным вариантом для Турции было бы сохранение довоенного статус-кво с умеренным ослаблением РФ, прежде всего, в военном и военно-морском смысле. Исходя из этого, Турция поддерживает Украину, выступает за нашу территориальную целостность – без каких-либо компромиссов по оккупированным территориям, акцентирует Евгения Габера.

Пункт второй – экономический интерес. Суть в том, что сотрудничество с ослабленной РФ на условиях Турции (как сейчас) приносит последней не просто выгоду, но – двойную выгоду.

"Именно поэтому Турция наращивает объемы торговли с РФ (за год в два раза вырос товарооборот), не присоединяется к санкциям. Продолжаются совместные проекты, особенно в энергетической сфере. Но при этом, Турция старается сохранить торгово-экономические отношения с европейскими странами и США. Баланс всё равно в пользу европейского рынка", – подчеркивает аналитик.

По ее словам, во время недавней встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и Турции поднимался вопрос вероятного нарушения официальной Анкарой санкционного режима против РФ. Акценты делаются также на торговле товарами двойного назначения, которые могут быть использованы в производстве военного оборудования российским ВПК.

"Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу категорически заявил, что его страна не принимает участие в обходе санкций. А резко выросший товарооборот якобы объясняется закупкой российского газа. Правда, не понятно, когда именно Турция рассчитается за этот газ. По разным источникам, ей удалось договориться с РФ об отсрочке этих платежей. Но как надолго? В любом случае, экономическое сотрудничество с РФ крайне важно для Турции, которая при этом не хочет терять соответствующие связи с Западом", – констатирует Евгения Габер.

Пункт третий – политический. Россия, отмечает эксперт, сумела стать часть внутриполитического дискурса в Турции, где достаточно сильны антизападные настроения.

"Часто это евразийские настроения, идея о необходимости, в первую очередь, сотрудничества с другими региональными державами, в том числе — с Россией. Поэтому в ракурсе информационной политики может показаться, что Турция полностью поддерживает РФ. Ключевые турецкие СМИ никогда не критикуют ее. Идет либо нейтральная подача фактажа в ракурсе российско-украинской войны, либо откровенно пророссийские нарративы, звучат бесконечные призывы к миру и переговорам с российской стороной", – акцентирует Евгения Габер.

Но, если смотреть не на риторику и информационную политику (которая, в первую очередь, решает текущие внутриполитические задачи нынешней власти), а на конкретные шаги Турции по поддержке Украины, то мы увидим, отмечает эксперт, что не всё так плохо:

– Турция откровенно, на всех площадках, поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года (и соответствующие резолюции ООН);

– Турция продолжает поставлять нам вооружение (причем не только беспилотники, но и кое-что, что не особо афишируется);

– есть определенная гуманитарная поддержка, конкретные результаты по точечным вопросам как то же "зерновое соглашение" или обмен пленными.

"При этом Россия фактически заблокировала "зерновой коридор" — и пора бы говорить о деоккупации Черного моря. Здесь хотелось бы видеть более четкую поддержку со стороны Турции, ее готовность не минимизировать негативные последствия российской агрессии, а решать ключевую проблему, коей есть нынешний российский режим, – считает Евгения Габер. – Однако в Турции есть обеспокоенность по поводу того, что РФ может применить ядерное оружие. Есть опасения, что Кремль может использовать свои рычаги влияния внутри Турции, чтобы не позволить ситуации развиваться в неудобном для себя ключе. К примеру, устроить очередную дестабилизации в Сирии, вызвав наплыв сирийских беженцев; подкинуть проблем со строительством АЭС "Аккую"; свернуть экономические отношения. Эти вызовы заставляют официальную Анкару придерживаться осторожной позиции по "российскому вопросу". Существует неопределенность по поводу того, кто может в РФ прийти к власти в случае ухода (тем или иным образом) Путина. Не окажутся ли это оголтелые радикалы. Не распадется ли Россия? Всё это сдерживает Турцию от более жесткой реакции на действия РФ в Украине. При том, что Турцию можно отнести к проукраинским государствам. Но с минимальным проявлением этой самой позиции, с желанием сохранить отношения с РФ".

Аналитик предполагает, что дальнейшая позиция Турции зависит от двух основных факторов. Во-первых – как закончится российско-украинская война или в каком формате будет продолжаться. Во-вторых – результаты выборов в Турции (парламентских и президентских), которые, если их не перенесут, намечены на май этого года.

"По первому пункту – чем слабее будет РФ, чем больше шансы Украины на полную победу, тем легче нам будет заручиться большей поддержкой Турции. Где крепнет понимание, что слабая Россия куда более выгодна, чем нынешняя – агрессивная, – поясняет Евгения Габер. – По второму моменту – из того, что я слышу, общаясь с турецкими экспертами и аналитиками, оппозиция там занимает четкую проукраинскую позицию. У нее гораздо меньше желания сотрудничать с РФ, чем у нынешней власти. Особенно на уровне так называемой "лидерской дипломатии", когда есть прямой и достаточно хороший контакт между Эрдоганом и Путиным. Это не значит, что если оппозиция победит, она сразу присоединится к антироссийским санкциям. Но будет гораздо больше политики Турции в русле общей – НАТО и ЕС. Плюс – продолжится поддержка Украины по всем тем направлениям, что сейчас, произойдет попытка снизить зависимость Турции от РФ в энергетической и экономической сфере".

В зависимости от того, какая будет динамика на поле боя в Украине и чем закончатся выборы в Турции, мы увидим более четкую позицию Анкары по готовности идти с Украиной до победного конца — поражения РФ в этой войне, резюмирует аналитик.

Турция, с одной стороны, помогает Украине, а с другой – продолжает поставлять России товары, которые могут быть использованы для ВПК

Политический эксперт Денис Гороховский рассуждает так:

"Позиция официального Стамбула в контексте российско-украинской войны максимально прагматична, но сомнительна с точки зрения дипломатии и моральных норм. Турция старается получить максимальную выгоду из ситуации, причем это касается как политических дивидендов, так и финансового аспекта".

Поначалу, напоминает эксперт, турецкий лидер Реджеп Эрдоган пытался сделать свою страну тем самым миротворцем, который способен привести воюющие стороны к компромиссу. Однако это у него не вышло.

"Несмотря на то, что турецкие власти продолжают активно контактировать и с Украиной, и со страной-агрессором, спустя год можно уже констатировать, что стать страной-миротворцем у Турции не получилось", – отмечает Денис Гороховский.

В то же время, продолжает он, турецкий прагматизм на практике значит лишь то, что Турция, с одной стороны, помогает Украине (в том числе "Байрактарами", которые в свое время сыграли значительную роль в освобождении оккупированных территорий), а с другой – продолжает поставлять России товары, в том числе, которые могут быть использованы для ВПК.

"Естественно, это не остается незамеченным, – подчеркивает эксперт. – К чему приведет такая стратегия в долгосрочной перспективе сказать сложно, но уже можно прогнозировать, что вне зависимости от исхода войны, турецкие власти впоследствии будут акцентировать внимание на своей помощи стороне-победителю".

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