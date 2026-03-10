В Кремле снова заявили о якобы готовности к урегулированию войны против Украины, хотя именно Россия развязала полномасштабную агрессию. Российские власти продолжают говорить о заинтересованности в переговорном процессе и возможности дальнейших дипломатических контактов.

Такую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает продолжение переговоров в трехстороннем формате, в которых могут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки. Он также заявил, что российская сторона благодарна США за исполнение роли посредника в этом процессе.

В то же время Песков отметил, что пока конкретных договоренностей о дате или месте проведения следующего раунда переговоров нет. По его словам, консультации продолжаются, но организационные детали еще не определены.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает проведения новой встречи в формате Украина – Россия – США уже в ближайшее время. По его словам, предварительно переговоры планировали провести в Объединенных Арабских Эмиратах, однако график изменился из-за его рабочей поездки в украинские военные на фронте.

Глава государства также обратил внимание на то, что ныне значительная часть международного внимания сосредоточена на событиях на Ближнем Востоке, в частности, вокруг Ирана. Несмотря на это, Украина рассчитывает, что переговорный процесс с Россией продолжится, как только американская сторона будет готова вернуться к активной дипломатической работе.

Портал "Комментарии" уже писал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлекла за собой резкий скачок мировых цен на нефть, что создает выгодные условия для России. Однако, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, финансовые достижения Кремля будут в значительной степени определяться реакцией Европы.