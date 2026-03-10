Війна в Україні: у Кремлі відзначилися новою нахабною заявою про перемовини

У Кремлі знову заявили про нібито готовність до врегулювання війни проти України, хоча саме Росія розв’язала повномасштабну агресію. Російська влада продовжує говорити про зацікавленість у переговорному процесі та можливість подальших дипломатичних контактів.

Таку позицію озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, Москва нібито підтримує продовження переговорів у тристоронньому форматі, в яких можуть брати участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки. Він також заявив, що російська сторона вдячна США за виконання ролі посередника у цьому процесі.

Водночас Пєсков зазначив, що наразі конкретних домовленостей щодо дати чи місця проведення наступного раунду переговорів немає. За його словами, консультації тривають, але організаційні деталі ще не визначені.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ очікує на проведення нової зустрічі у форматі Україна – Росія – США вже найближчим часом. За його словами, попередньо перемовини планували провести в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак графік змінився через його робочу поїздку до українських військових на фронті.

Глава держави також звернув увагу на те, що нині значна частина міжнародної уваги зосереджена на подіях на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану. Попри це Україна розраховує, що переговорний процес із Росією продовжиться, щойно американська сторона буде готова повернутися до активної дипломатичної роботи.

Портал "Коментарі" вже писав, що ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила різкий стрибок світових цін на нафту, що створює вигідні умови для Росії. Проте, за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата та колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, фінансові здобутки Кремля значною мірою визначатимуться реакцією Європи.