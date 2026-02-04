Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал подробный анализ текущей ситуации на фронте и в экономике страны-агрессора. По его словам, несмотря на массированные штурмы Россия демонстрирует критически низкую эффективность на поле боя.

«Война возвращается в Россию»: Андрей Сибига о 15 миллиардах убытков от ударов ВСУ и экономическом кризисе в РФ

Провал наступления и цена территорий

Глава МИД подчеркнул, что успехи оккупантов мизерны по сравнению с их потерями. В частности, он привел статистику за последний год и начало 2026 года.

"В 2025 году Россия потеряла 480 000 солдат, раненых или погибших, оккупировав дополнительно 0,7% территории Украины. В январе 2026... Россия оккупировала дополнительно 0,04%. Это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев".

Сибига отметил, что даже в Донецкой области, на которой сосредоточены основные силы врага, Украина сохраняет контроль над большей частью территории, чем оккупанты смогли захватить за два года ценой сотен тысяч жизней.

Экономический крах и бюджетная дыра

Помимо военных неудач, РФ сталкивается с глубокой рецессией. По данным министра, дефицит региональных бюджетов России вырос в восемь раз по сравнению с 2023 годом, а нефтяные доходы продолжают падать.

"Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в этом году российский бюджет потеряет по меньшей мере 25 миллиардов долларов доходов от нефти".

Также в 2025 году в РФ закрылось на 15% больше предприятий, а промышленность демонстрирует падение в 12 ключевых отраслях.

Перенос войны на территорию агрессора

Украина продолжает наращивать интенсивность атак по военным объектам в тылу врага. Министр сообщил, что в 2025 году было проведено 719 следующих операций:

"Компания глубоких ударов... нанесла ущерб на сумму 15 миллиардов долларов. И кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она началась, в Россию. И это справедливо".

Путь к миру через давление

Андрей Сибига уверен, что только сочетание военного и экономического давления заставит Кремль к реальным переговорам:

"Для Путина ситуация будет только ухудшаться… Чем больше давление на Москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко раскритиковал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международные футбольные турниры.